Kervan Gıda, ASDA hamlesi ile küresel operasyonuna hız verdi

ABD, İngiltere ve Almanya’da bulunan satış şirketlerinin yanı sıra 85 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kervan Gıda küresel ölçekte büyümesini İngiliz ASDA market ile sürdürüyor. Kervan Gıda’nın dünya çapında talep gören markası Bebeto, dünyanın önde gelen market zincirlerinin raflarında geniş ürün yelpazesi ile yer alıyor. 2021 yılında yapılan anlaşmayla dünyanın en büyük perakende zincirlerinden Walmart’ın ABD’deki mağazalarında Bebeto marka ürünlerinin satışına başlayan, ardından şirket için özel markalı (private label) üretimi anlaşmasına imza atan Kervan Gıda, yeni bir hamleyle İngiltere pazarındaki yerini güçlendirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz perakende devi ASDA da özel markalı ürünlerinde Kervan Gıda’yı tercih etti. Bu gelişmeyle ASDA’nın raflarında hem Bebeto ürünleri hem de Kervan Gıda tarafından üretimi yapılan özel markalı ürünler yer almaya başladı.

"Özel markalı ürünlerin üretimini bize emanet ediyor"

Konu hakkında açıklama yapan Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Dünyanın en büyük perakende zinciri konumundaki Walmart ile devam eden iş ortaklığımız, aynı zincirin sahip olduğu İngiliz ASDA market ile sürüyor. ASDA’nın tüm dünya markaları için bir hedef olan değerli raflarında Bebeto markamızla geniş bir şekilde yer alıyoruz. Daha da önemlisi, ASDA üretim kalitemize olan güveniyle özel markalı ürünlerinin üretimini bize emanet ediyor. Bu bizim için, ekonomik kazancın ötesinde bir önem taşıyor. ASDA ile yapılan anlaşma İngiltere pazarında çok büyük bir adım. Ayrıca ürünlerimiz tüketici tarafından da çok sevildi. Raflarda henüz ikinci haftaya geldiğimizde stokların tükenmekte olduğu bilgisi bizleri mutlu etti” dedi.

"Dünyanın en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması konumundayız"

Şirketin 2022 yılı ilk 6 ayında yaptığı ihracatın dolar bazında 118,1 milyon USD seviyelerinde gerçekleştiğini belirten Burhan Başar, Bebeto markasının tüm dünyada sıra dışı bir başarıya imza attığını ifade etti. Başar, “2022 itibariyle Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticisi, dünyanın en çok çeşit üreten yumuşak şeker firması konumundayız. Yine bu yıl itibarıyla; ‘Dünyanın en iyi 100 şekerleme şirketi’ arasında kendi kategorimizde 6’ncı, genel kategoride 82’nci sırada yer alıyoruz. 2030 hedefimiz ise kendi alanımızda dünya çapında ilk üç firmadan biri olmak. Walmart ve devam eden süreçte ASDA iş ortaklığı, bu stratejik hedefin planlanmış adımları. Her zaman söylediğimiz gibi dünyanın en değerli raflarına adayız ve satış hacminin ötesinde bulunduğumuz raflara değer katmayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.