Kervan Gıda Avrupa’da şirket alıyor

Kervan Gıda gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerine uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzaladı.



İşlemlerin 15 Mart 2021'e kadar tamamlanması planlanıyor. Açıklamada, hisse alımın işleminin tamamlanması, bağlayıcı hisse devir sözleşmesinin imzalanmasına ve sözleşmelerdeki düzenleyici otoritelerin onaylarının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olduğu aktarıldı.