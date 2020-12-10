Kervan Gıda, 'BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı

Bireysel ve kurumsal 268 bin 847 yatırımcıdan toplam 7,8 milyar TL'lik talep toplayan Kervan Gıda, 4 Aralık 2020 tarihinde Borsa İstanbul’da KRVGD koduyla işlem görmeye başlamıştı. Kervan Gıda’nın halka arzına katılarak yaklaşık 4,7 milyon dolar hisse alımı gerçekleştiren Norveç Varlık Fonu ve diğer yabancı yatırımcıların sürece olan ilgisi dikkat çekmişti.

İşlem görmeye başladığı günden itibaren Borsa İstanbul’daki başarılı grafiğini sürdüren Kervan Gıda’nın Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçlar geçen günlerde KAP'ta açıklandı. Buna göre kurum, 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

“Döviz pozisyonumuz pozitife döndü”

Elde edilen gelir ve değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Şirketimiz, bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37,5 milyon nominal değerli 37 milyon 500 bin adet paydan 337,5 milyon TL brüt gelir elde etti. KAP'ta ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanan fon kullanım raporunda da belirtildiği üzere, halka arzdan sağlanan gelirin yaklaşık yüzde 23'ü kullanılarak kısa vadeli 8 milyon 250 bin dolar ve 1 milyon 150 bin euro tutarında banka kredisi kapaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa'da şirket satın alınması için kullanılacak olan yaklaşık yüzde 55'lik bölümü, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki katılma hesaplarında değerlendirilmektedir. Bu işlemler sonucunda, kamuoyuna açıklanmış olan son finansal tablolarımızdaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonumuz kapanmış ve döviz pozisyonumuz pozitife dönmüştür.” dedi.

“Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızla büyüyeceğiz”

Hedefleri net bir kurum olduklarını söyleyen Başer, "Daha önce de açıklamış olduğumuz gibi; halka arzdan elde ettiğimiz gelirin ilk etapta yüzde 23’ü ile kısa vadeli döviz borçlarımızı kapattık. Bunun yanı sıra Avrupa’da yapacağımız ve görüşmelerini sürdürdüğümüz yeni satın alma yatırımımız için halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 55’nin bir kısmını dövize çevirdik. Kaynağın yüzde 22’si ile de iç pazarda yapılmakta olan yatırımlarımızı fonlanmayı planlıyoruz. Kısacası hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Döviz açık pozisyonumuzun kapanması ve döviz pozisyonumuzun pozitife dönmüş olması sözlerimize olan bağlılığımızın ne kadar kuvvetli olduğunun bir kanıtı. Dünyanın 85 ülkesine ihracat yapan, her gün ürünlerini iki milyon kişiye ulaştıran bir kurum olarak 2020 yılı ilk 9 ayında ülkemize yaklaşık 62 milyon ABD Doları girişi sağladık. Kervan Gıda olarak ülkemize ve tüm yatırımcılarımıza en yüksek faydayı sağlamak daimi önceliğimizdir." şeklinde konuştu.