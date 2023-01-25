Kervan Gıda ‘Dünyanın En İyi 100 Şekerleme Şirketi’ listesinde 66. sıraya yükseldi

Türkiye’nin en büyük yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, dünyanın şekerleme alanındaki önemli listelerinden “2023 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi”ndeki yerini güçlendirdi.

Kervan Gıda, listede 82. sıradan 66. sıraya yükseldi.

Sıralamadaki yükselişi değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, “Geçtiğimiz yıl giriş yaptığımız Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi listesinde bu yıl 16 sıra yükselerek 66’ıncı sıraya yerleştik ve bizi gururlandıran bir sonuca imza attık" dedi.

"Gerek yurt içindeki büyümemiz gerek yurt dışında Polonya, ABD ve İngiltere pazarlarındaki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekse ihracat gerçekleştirdiğimiz toplam ülke sayısının 85’e ulaşmış olması bugün aldığımız sonuçlarda etkili oldu" diyen Başar, "Bu gelişmelerle dünya çapında bilinirliğimiz artarken, daha büyük hedeflerle motivasyonumuz her daim yüksek kalıyor. Türkiye’de doğan bir şirket olarak global arenada büyümeye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.