Kervan Gıda, hisse geri alımı yapacak

Kervan Gıda, şirketin pay fiyatının gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle hisse geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirket geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3 milyon TL nominal değerde 3 milyon adet olarak belirlendiğini açıkladı.

Geri alım için ayrılacak fonun ise şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50 milyon TL olacağı bildirildi.