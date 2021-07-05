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Kervan Gıda, hisse geri alımı yapacak

Kervan Gıda, hisse geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kervan Gıda, şirketin pay fiyatının gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle hisse geri alımı yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirket geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 3 milyon TL nominal değerde 3 milyon adet olarak belirlendiğini açıkladı.

Geri alım için ayrılacak fonun ise şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 50 milyon TL olacağı bildirildi.