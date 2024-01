Kervan Gıda ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Takip Et

Dünya genelinde 3 ülkede 7 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Kervan Gıda, bu yıl ilk kez yayınladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ile şirketin sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Sürdürülebilir Kalkınma için küresel hedefler kapsamında attıkları adımlarla hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, 2022 yılında ortaya koydukları sürdürülebilirlik yol haritasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

“Yakın gelecekte enerji ihtiyacımızın tamamını GES santrallerinden karşılayacağız”

Kervan Gıda’nın yayınladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu hakkında görüşlerini açıklayan Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, şöyle konuştu; “Bu yıl ilk kez yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporu’nda da belirttiğimiz üzere 2022 yılında sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayata geçirmek için önemli adımlar attık. En büyük stratejik kararlarımızdan biri; kurum içindeki tüm süreçlerde kolaylık ve yalınlık sağlayacak, optimum kapasite kullanımı, verimlilik ve karlılık anlayışıyla geliştirdiğimiz DOPA projesiydi ve 4 Milyon Euro bütçeyle bunu hayata geçirdik. Bununla birlikte Akhisar’da yenilenebilir enerjiye ve sürdürülebilir tesislere yaptığımız yatırımlarla sektörde öncü konumda olmaya devam ettik. Güneş Enerji Santralleri (GES) ile enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik adımlarla, hem ülkemizin enerji yönetimine katkıda bulunuyor hem de çevresel ayak izimizi azaltarak doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla enerji ihtiyacımızın %15'ini GES santrallerinden karşılarken, yakın gelecekte bu oranı %100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu vizyona katkıda bulunduğu bir yıl geçirdik ve geleceğe umutla bakıyoruz.”

Hem çevresel hem de toplumsal alanlarda birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor

Kervan Gıda olarak, sürdürülebilirlik misyonları ile geleceği inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Can, “Gelecek vizyonumuz, sadece markamızı büyütmek değil, aynı zamanda toplumumuza ve çevremize katkıda bulunmak, daha iyi bir dünya yaratmak üzerine kurulu. Bu bağlamda, Ar-Ge çalışmalarımızla, şekeri azaltılmış projelere üreterek tüketicilerimize daha sağlıklı atıştırmalıklar sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, çevreye saygılı üretim süreçleri, enerji verimliliği, atık yönetimi ve ürün tasarımında çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yaşanabilir bir dünya ve mutlu bir toplum için toplumumuzun ihtiyaçlarına odaklanarak, eğitim, sağlık ve diğer sosyal alanlarda destek sağlamayı sürdürülebilirlik stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu çerçevede, Sürdürülebilir Gıda Platformu, Tohum Otizm Vakfı, Deniz Temiz Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu ile güçlü iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Öte yandan her yıl 250 öğrenciye burs desteği sağlıyor, sosyal yardım fonu kapsamında Mavera Vakfı ile sosyal yardımlar yapıyoruz. Her yıl 23 Nisan çocuk etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu sürece çalışanlarımızın katılımını teşvik ederek, yenilikçi projeleri hayata geçiriyor ve sürdürülebilirlik değerlerini iş kültürümüzün bir parçası haline getiriyoruz.” dedi.

Ambalaj Kullanımı Azaltım Projesi ile 1,5 Milyon TL ek tasarruf elde edildi

2022 yılında çevresel etkilerini optimize etmek için ise kritik projelere odaklandıklarını vurgulayan İdris Can; Ambalaj Küçültme Projesi ile 8 Milyon TL tasarruf ettiklerini ve 110 ton plastik kullanımını engellediklerini, Ambalaj Kullanımı Azaltım Projesi ile sağlanan ambalaj optimizasyonuyla 1,5 Milyon TL ek tasarruf elde ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde ürün portföylerinde çevre dostu ürünlerle beraber atık yönetimi ve enerji tasarrufu projelerini artırmayı hedeflediklerine dikkat çekerek sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun gelişimine daha büyük bir katkı sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.