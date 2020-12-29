Kervan Gıda, üretim kapasitesini yüzde 25 artırdı

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği halka arz sürecinin tamamlayan Kervan Gıda, fabrikasındaki kapasite artışını gitti. Fabrikasına 1 adet yeni üretim hattı daha ekleyen Kervan Gıda, licorice ürün grubunda üretim kapasitesini yüzde 25 artırdı. Şirketin jelly ürün grubundaki kapasitesini artırma çalışmaları ise devam ediyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte jelly ürünlerinde kapasite yüzde 26,5 artırımış olacak.



Kervan Gıda'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:



"Jelly ve licorice kategorilerinde artan talebi karşılayabilmek için her iki üründe de kapasite artırımı amacıyla başladığımız yatırımlarımızla ilgili olarak 5. licorice hattımız devreye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yüzde 90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımız ile birlikte licorice kategorisinde yüzde 25 kapasite artışı gerçekleşecek olup bu kapasite artışının yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 6,5 milyon dolar olması beklenmektedir.

Yatırım süreci devam eden 5. Jelly hattımızın da 2021 yılı şubat ayında devreye alınması ile jelly kategorisindeki üretimimizde yüzde 26,5 kapasite artışı gerçekleşecektir. Yüzde 90 üzerinde kapasite kullanım oranıyla üretim yapması planlanan yeni hattımızın yıllık konsolide ciromuza katkısının yaklaşık 25 milyon usd olması beklenmektedir.

Her iki hattımız da devreye alındığında yıllık konsolide ciromuza yaklaşık 31,5 milyon dolar katkı yapmaları planlanmaktadır."