Kervan Gıda'dan güçlü ikinci çeyrek sonuçları: Ciro 3,6 milyar TL'ye ulaştı

Kervan Gıda, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, bu dönemde 3,6 milyar TL ciro elde etti. FAVÖK, 2024'ün aynı çeyreğine göre yüzde 36 artışla 412 milyon TL oldu. Brüt kâr ise 2024'ün ikinci çeyreğindeki 968 milyon TL düzeyinden yüzde 9 artışla 1 milyar TL'nin üzerine çıktı. 2024'ün aynı döneminde 3,4 milyar TL olan satışlar, 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 7 yükselerek 3,6 milyar TL'ye ulaştı.

Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can, sonuçları şöyle değerlendirdi:

"İkinci çeyrek raporumuz, Kervan Gıda'nın istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 3,4 milyar TL olan satışlarımızı bu yıl yüzde 7 artırarak 3,6 milyar TL'ye taşıdık. FAVÖK tarafında da önemli bir iyileşme kaydederek, bir önceki yılın aynı dönemindeki 304 milyon TL seviyesinden yüzde 36 artışla 412 milyon TL'ye çıkardık. ABD'de gerçekleştireceğimiz yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki depo yatırımıyla, 8400 m² kapalı alanlı lojistik merkezimizle birlikte tüm ürünlerimizi Amerika kıtasında çok daha geniş bir coğrafyaya ulaştırmayı hedefliyoruz."

ABD'de depo yatırımı

Şirket, küresel büyüme stratejisi kapsamında ABD'de lojistik altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 70 bin m² arsa üzerinde 8.400 m² kapalı alana sahip bir lojistik depo inşaatına başladığını daha önce açıklamıştı. Yaklaşık 18 milyon USD tutarındaki yatırımın, ABD pazarında dağıtım kapasitesini artırması ve maliyet verimliliğini yükseltmesi hedefleniyor. Depo, Amerika kıtasındaki satışların ölçeklenmesi için stratejik bir merkez olarak konumlanacak.