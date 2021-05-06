Kervan Gıda'dan halka arz sonrası ilk yurt dışı satın alma

Kervan Gıda, halka arz sonrası açıkladığı global büyüme hedefleri doğrultusunda ilk adımı attı. Halka arz gelirinin yüzde 55’i ile Avrupa’da yeni bir yatırım / satın alım yapmayı planladığını ve bu konuda çalışmaya başladığını daha önce duyuran kurum, arayışını tamamladı. Kervan Gıda, iştiraki Kervan International AB aracılığıyla, Warsaw Equity Management S.A. ve diğer ilişkili taraflar arasında; ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzalandı.

Satın alma sürecini değerlendiren Kervan Gıda Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Oğuz Ay, “Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markamızın konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalarımız nihai sonuca ulaştı. Polonya’nın değerli kurumları ZPC Otmuchów ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir Hisse Satın Alma Sözleşmesi imzaladık.” dedi.

Süreç 2021 ikinci çeyrekte tamamlanacak

Sürecin 2021 ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının planlandığına değinen Oğuz Ay, “ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra, Polonya'nın en eski ve önde gelen yumuşak şeker üreticileri arasında yer alıyor. Satın alacağımız şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon Avro ve 49,9 milyon Avro seviyesinde. Şirketler, Polonya’da toplam dört fabrika ile yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimlerini yapıyor. Polonya’da yumuşak şeker kategorisinde yüzde 38’lik üretici pazar payıyla lider durumda bulunuyor. Özellikle büyük zincir mağazalar ve modern ticaret kanallarında güçlü bir dağıtımı var. ZPC Otmuchów’un 600’den fazla çalışanı bulunuyor. Avrupa’daki gücümüze güç katacak bu anlaşmadan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ana hissedar konumuna gelecek

Kervan Gıda’nın edindiği hisseler vasıtasıyla ZPC Otmuchów’un ana hissedarı konumuna geleceğine değinen Kervan Gıda Mali İşler Direktörü Adem Demir, “Polonya menşeili yatırım fonu Warsaw Equity Management’ın ZPC Otmuchów’daki yüzde 64,36 ile yüzde 65,29 arasındaki hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’daki yüzde 26,95’lik hissesini satın almak üzere hisse devir sözleşmesi imzaladık. ZPC Otmuchów hisselerini 23,5 milyon Avro yüzde 100 şirket değeri üzerinden satın alacağız. PWC Odra’nın ise yüzde 26,95’lik hisse alımını 3,8 milyon Avro hisse değeri üzerinden gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.