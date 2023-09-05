Kervan Gıda'ya EBRD’den 22 milyon euro kredi

Türkiye’nin en büyük şekerleme firmalarından olan Kervan Gıda, devam eden yatırımlarının finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 22 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilecek güneş enerjisi yatırımları ile yıllık yaklaşık 4 bin ton CO2 emisyon azaltımı bekleniyor.

Kredi, ihtiyaca göre euro, Amerikan doları veya Türk Lirası para birimlerinde kullanılabilecek. Ödeme planı ise ilk yılı anapara ödemesiz olacak şekilde 5 yıl olacak. Açıklamada, “Bu kredi ile Kervan Gıda’nın kısa vadeli finansman yükü uzun vadeye yayılmış olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

EBRD de dün internet sitesinde yayınladığı duyuruda, “Kervan’ın üretim ve sürdürülebilirlik yatırımlarını finanse etmesi için kredi verildi” denildi. Şirketin EBRD fonunu kapasite artırımı ve atık su kullanımı için kullanacağını belirten EBRD, duyurusuna şöyle devam etti:

Üretimin yüzde 70'ini ihraç ediyor

“Merkezi İstanbul’da bulunan Kervan, Türkiye’nin önde gelen şeker üreticisidir ve şirketin gelirinin yüzde 70’inden fazlasını ihracat oluşturmaktadır. Fonlar, şirketin jöle ve meyankökü üretim hatlarının kapasitesini artırmak, güneş panelleri kurmak ve atık su arıtma yöntemlerini iyileştirmek amacıyla yapılacak sermaye harcaması yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.

Güneş paneli yatırımı, şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını yılda 4 bin tondan fazla azaltmasını sağlayacak. Kredi aynı zamanda kadınların işgücündeki temsilini artırmak için yaşam boyu öğrenme ve kariyer yönetimi de dahil olmak üzere insan kaynakları uygulamalarının iyileştirilmesinde de etkili olacak.”

EBRD’nin Tarım Ticareti Başkanı Natalia Zhukova da Kervan ile mevcut ilişkilerini geliştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bu kredi sayesinde Kervan’ın rekabet gücünü artıracağına, yenilenebilir enerji kaynaklarını genişleteceğine ve çalışan bağlılığını daha da artıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

Şirketin rekabet gücü artacak

EBRD, duyurusunda Kervan CEO’su Burhan Başar’ın sözlerine de yer verdi. “EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” diyerek sözlerine başlayan Başar, şöyle devam etti: “Bu kredi, şirketimizin rekabet gücünü artıracak önemli yatırımların finansmanını sağlamamıza olanak sağlayacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığımız yatırımlarda da önemli rol oynayacak.” EBRD bugüne kadar Türkiye’de çeşitli sektörlere 17 milyar euro yatırım yaptı.