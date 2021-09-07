Keten Grup, Laleli Taş Han’ı otele çevirecek

Gayrimenkulün yanı sıra turizm yatırımlarını da sürdüren Keten Grup, İstanbul'un en eski hanlarından biri olarak bilinen, 1763 yılında III. Mustafa tarafından inşa edilen Laleli Taş Han’ı otele dönüştürüyor. Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmış olan han, 100 milyon liralık bir yatırımla, orijinaline sadık bir şekilde restore edilecek. Tarihi hanın hem iyi derecede korunmuş olması hem de bu yaşı itibariyle, İstanbul’un en özel tarihi otellerinden biri olacağını belirten Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, “İki avlusu olan han, uzun zamandır atıl bir şekilde bekliyordu. Biz, grup olarak restorasyon yatırımları karşılığında oteli uzun dönemli olarak kiraladık. Hanın 1 yıl içinde müşterilerini ağırlamasını hedefliyoruz” dedi.

Üst segmente hizmet verecek

6 bin metrekarelik hanı 59 odalı bir otel olarak üst segment kitleye hizmet verecek şekilde planladıklarını söyleyen Keten, “Gecelik konaklama fiyatını, İstanbul ortalamasının 3 katı olarak düşündüğümüz otelde ağırlıkla Kuzey Avrupa ve Amerikalı turistleri ağırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. İki avlusu olan hanın avlularından birini kültür sanat mekânı olarak değerlendireceklerini açıklayan Keten, bu konuda girişimlerinin ve hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Yatak sayısını 500’e çıkaracak

İstanbul’da ilk otelleri olan Keten Suites Taksim’i, 2015 yılında Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde açtıklarını aktaran Keten şöyle konuştu: “Apart otelimizde 87 oda ve 400 yatak yer alıyor. Turizm tarafından memnun kaldık. Pandemide ise planladığımız karlardan uzak olsak da zararına kapatmadık. O yüzden ikinci yatırımı devreye aldık.” Ferhat Keten, 100 milyon liralık bir yatırımla tamamlanacak olan Laleli’deki Taş Han’la birlikte İstanbul’daki yatak sayılarının 500’e ulaşacağını kaydetti. Üçüncü bir otel projeleri daha olduğunu açıklayan Keten, Taksim bölgesinde yer alacak projelerine bu yıl sonu ya da gelecek yılın başında başlamayı düşündüklerini söyledi. Keten, bir yenileme projesi olarak hayata geçirecekleri bu otel projesinde son dönemde artan büyük oda talebine cevap vermek için 25 stüdyo daireye yer vereceklerini belirtti.

Konut projelerine ara vermedi

Gayrimenkul tarafında pandemi döneminde dahi yavaşlamadıklarını anlatan Ferhat Keten, “Bomonti’de iki yeni proje için anlaşma yaptık. Yakında bu projeler başlayacak. Nişantaşı’nda başlayan projemiz var. Ayrıca Anadolu Yakası’nda Kadıköy’de Cadde tarafında oldukça ses getirecek bir projeye hazırlanıyoruz. İçinde konut olmayan 19 bin metrekarelik alanda yapılacak bu projemizi ise yılbaşı gibi satışa çıkarmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Cihangir’deki projelerini ise eylül sonu gibi teslim etmeyi planladıklarını söyleyen Keten, bu projelerde 250 konut ve bir o kadar da ticari ünitenin yer aldığını ifade etti.