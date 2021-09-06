KEY Holding’den, tekstil sektöründe büyüme hedefi

Ali ESKALEN

Kâğıt, oluklu mukavva, kâğıt torba, geri dönüşüm, inşaat, lojistik ve plastik boru imalatı gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirken bu yıl tekstil sektörüne de giriş yapan KEY Holding, İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nde satın aldığı iplik fabrikasının üretim kapasitesini yeni makinelerle artıracak.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer, tekstilin her zaman takip ettikleri sektörlerden birisi olduğunu, 2021 yılının ilk aylarında bir iplik fabrikası satın alma seçeneği karşılarına çıkınca da, bunu değerlendirmekte tereddüt etmediklerini söyledi. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 adet open end ve 11 adet ring iplik üretim hattı bulunan tesisi satın alarak girdikleri tekstil sektöründe, yeni yatırımlar yapacaklarını ifade eden Mahmut Ciğer, “İlk hedefimiz, KEY Mensucat’ın yeni bir şirket olması sebebiyle operasyonlarını hızlıca oturtmak. Bu noktada da iyi bir yerdeyiz. Bir diğer hedefimiz ise, verdiğimiz yeni iplik makinesi siparişimizle, yıllık yaklaşık 18 bin tonluk üretim seviyelerine gelmek” dedi.

‘Entegre tesis planlıyoruz’

Mahmut Ciğer, orta vadedeki hedeflerinin KEY Mensucat’ın yapacağı yeni yatırımlarla, entegre bir tesis haline gelmesi olduğunu belirterek, “Tabii bu kapsamda uzun soluklu bir yatırım hamlesine girişmemiz lazım. Bunun için de, Holding olarak çalışmalarımızı yapmaktayız ve bu çerçevede de İslahiye OSB‘deki yerimizi genişletici adımlar atmış bulunuyoruz. Tekstil sektörünün lider makine imalatçıları ile gelecek vizyonumuza uygun yeni makine yatırımları için görüşmelerimiz devam ediyor. Halihazırda kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artıracak yatırımlar için ilk adımı attık” diye konuştu. KEY Mensucat’ın yeni girdikleri tekstil sektöründe uzunca bir yolculuğunun olacağını anlatan Mahmut Ciğer, “KEY Mensucat genç bir oluşumdur. Doğal olarak holdingimizin hedefleri doğrultusunda bu şirketimiz de stratejisini oluşturacak, bu minvalde büyüme adımları atacak ve yapılacak yatırımlar ile büyüdükçe de grubumuzun en önemli aktörlerinden birisi haline gelecektir” dedi.

İlk etapta 250 kişiye istihdam sağladı

Tekstil yatırımlarındaki istihdam sayısının şu an itibariyle 250 kişi olduğunu belirten Mahmut Ciğer, yılbaşından sonra bu rakamı yaklaşık 350 kişiye çıkaracaklarını bildirdi. Ciğer, yapılacak yatırımlar ile şirketlerinin çalışan sayısının birkaç sene içerisinde yaklaşık 1.000 kişi seviyelerinde olmasını planladıklarını belirterek, “Halihazırda İslâhiye’nin en fazla personel istihdam eden işyeri konumuna gelmiş olduğumuzu gururla söyleyebiliriz” diye konuştu. Holding olarak orta ve uzun vadeli hedefleri hakkında da bilgi veren Ciğer, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da, üretim yaptıkları bütün lokasyonlarda hızlı bir şekilde karbon sıfır seviyesine ulaşmayı planladıklarını açıkladı.