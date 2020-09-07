Keyvan Havacılık’tan antiviral ve antibakteriyel üniforma

07 Eylül 2020

Keyvan Havacılık yaptığı açıklama ile antiviral ve antibakteriyel uçuş ekibi üniforması ürettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre COVID-19’a karşı antiviral ve antibakteriyel kumaştan üretilen üniforma, tasarım olarak tek parça tulum şeklinde olduğu için virüslerin cilde temasına da fırsat vermiyor. Böylece havayollarında binlerce misafiri ağırlayan kabin ekibine, dolayısıyla yolculara virüs bulaşını engelliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keyvan Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan, “Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi sürecinde, üniformaların üzerine tek kullanımlık koruyucu elbise veya tıbbi önlüklerin giyilmesi, havayolu şirketlerinin kültürünü ve renklerini gizlemesine, marka imajlarının kaybolmasına, yolcuların zaman zaman tedirgin olmasına ve yüksek bir maliyete neden oluyor. Havayolu şirketleri için operasyonel maliyetlerden tasarruf sağlamanın yanı sıra virüs ve bakterilere karşı daha yüksek güvenlik sağlayan ve havayolunun kültürünü yansıtan, antiviral ve antibakteriyel kumaştan hazırladığımız üniformalarımızı, tüm uçuş ve yer ekiplerine sunuyoruz. Antiviral ve antibakteriyel kumaştan hazırladığımız şık ve rahat üniformalar, uçuş personelinin ve onların temasta bulunduğu yolcuları virüs ve bakterilerden korumanın yanı sıra, sürdürülebilirlik ve maliyetleri kontrol altına almak açısından da önem taşıyor.” dedi.

"Rahat, güvenli ve uygun maliyetli"

Keyvan Havacılık olarak ürettikleri üniformaların uçuş mürettebatının güvenliği için cilt dostu, rahat, antibakteriyel ve antiviral kaplama ile doğal geri dönüştürülebilir malzemeden imal edildiğine dikkat çeken Mehmet Jeyven, ürünün 50 kez yıkama ve yeniden kullanılma özelliğiyle havayollarına önemli bir maliyet avantajı kazandırdığını söyledi. Keyven, üründe kullanılan gümüş iyon teknolojisinin ise uçuş ekibinin görevleri sırasında elektromanyetik etkiye karşı daha iyi korunmasını sağladığını aktardı.

IATA'nın Stratejik Ortaklık Programına kabul edildi

Açıklamaya göre Keyvan Havacılık, 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) Stratejik Ortaklık Programı’na kabul edildi. Açıklamada, "Toplam hava yolculuğunun yüzde 82'sini gerçekleştiren Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 290 havayolunu temsil eden dünya havayolu şirketlerinin ticaret birliği. IATA, 70 yılı aşkın süredir hava taşımacılığı endüstrisinin üzerinde yükseldiği küresel ticari standartları geliştiriyor. IATA’nın Türkiye’deki üç stratejik ortağından biri ve hava yolları endüstrisinin önemli bir parçası olan Keyvan Havacılık, uluslararası havacılık modası alanında Türkiye’yi başarıyla temsil etmektedir." ifadelerine yer verildi.