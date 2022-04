Keyvan, uçaklara yol gösteren dünyadaki 4. şirket oldu

Uçaklar bu sertifika ile üretilen verilerin uyarlanması sayesinde uçarken, sivil havacılık otoriteleri güncel verilere sahip olmayan uçakların kalkışına izin vermiyor

Keyvan Havacılık Grubu, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından verilen, uluslararası LOA Type 1 DAT Sağlayıcı Sertifikası’nı aldı.

Böylece Keyvan Havacılık, uluslararası alanda onaylı veri tabanı üreten Türkiye’de ilk, dünyada ise dördüncü firma oldu. Boeing, Airbus ve Lufthansa’ya bağlı üç firma daha bu veri tabanını üretebilen sertifikaya sahip.

Keyvan Havacılık, aldığı bu sertifika sayesinde hem Türkiye’de öncü havacılık kurumlarına hem de havacılık alanında tüm dünyaya hizmet verecek.

Veri tabanları, 28 günde bir güncelleniyor

Uçaklar, kalkışlarından itibaren çok kısa bir süre içinde otomatik pilota geçiyor ve uçaklarda bulunan bilgisayarlarda yer alan FMS (Flight Management System) denilen Uçuş Yönetim Sistemi tarafından yönetiliyor. Uçağın inişe geçerek otomatik pilottan çıktığı ana kadar bu süreç devam ediyor. Yani FMS, uçakların yönlerini bulmalarını sağlıyor. Bu süreçte FMS’nin kullandığı veriler, Keyvan’ın da içinde olduğu EASA onaylı LOA Type 1 DAT Sağlayıcı Sertifikası bulunan bu dört şirket tarafından üretilen veriler. Söz konusu dört firma bu verileri LOA Type 2 DAT Sağlayıcı Sertifikaları sahibi firmalara sunuyor. Bu firmalar da aldıkları dataları kendi dillerine göre verileri yüklemeye hazır hale getiriyor ve havayolu firmalarına sunuyor. Onlar da bu verileri kendi uçaklarında kullanıyorlar. Böylece uçuş gerçekleştiriliyor. Havacılık veri tabanları, 28 günde bir güncellenip FMS sistemlerine aktarılıyor. Sivil havacılık otoriteleri, FMS sistemlerine güncel veriler aktarılmamış olan hiçbir uçağın kalkışına izin vermiyor.

Olası hatalar ortadan kaldırılıyor

Araştırmalara göre, dünya havacılık verilerinin ortalama yüzde 30 civarı her 28 günde bir güncelleniyor. Bu veriler Havacılık Verileri Regülasyonu ve Kontrolü (AIRAC-Aeronautical Information Regulation And Control) sistemi ile kontrol ediliyor. Örneğin havalimanlarının geçici olarak kapanması, yeni havalimanlarının açılması, havalimanları içerisinde uçakların yanaşacağı kapılarda, iniş-kalkış-yaklaşma prosedürlerinde, rota analizlerinde, uçuş planlamalarında farklı ve her biri ayrı ayrı önemli havacılık verilerinde sürekli olarak değişiklikler yaşanıyor. Havacılık verilerindeki güncellemeler her 28 günde bir, devletlerin sivil havacılık kurumları tarafından ilan ediliyor. Keyvan Havacılık’ta bu veriler iki farklı analist grubu tarafından iki farklı veritabanına işlenerek olası hatalar ortadan kaldırılıyor. Kontroller sonucunda düzeltmelere ilişkin gerekli eylem planı gerçekleştirilerek, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmamış, hatasız, talep edilen kalite kriterlerine uygun veriler elde ediliyor. Bu veriler ARINC-424 (Navigasyon Sistemi Veri Tabanı Standardı) formatına dönüştürülüp LOA Type 2 DAT Sağlayıcı Sertifikası’na sahip firmalara teslim ediliyor.

“Bu işi yapan dördüncü ülke, Türkiye oldu”

LOA Type 1 DAT Sağlayıcı Sertifikası’nın alınması kapsamında açıklama yapan Keyvan Havacılık CEO’su Mehmet Keyvan, şunları kaydetti: “Bu sertifika ile dünya havacılık liginde birkaç sıra birden yükseldiğimizi düşünüyoruz. Şirketimizin isminin dünyanın en saygın firmaları ile birlikte anılmasından dolayı çok mutluyuz. Kuşkusuz bu başarı tesadüf değil. Bu başarıyı bize getiren ekibimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sertifikamız şirketimiz için önemli olduğu kadar, ülkemiz için de büyük bir başarı ve gurur kaynağı. ABD, Fransa ve İsviçre’den sonra bu işi yapan dördüncü ülke Türkiye oldu. Bu sertifika ile birlikte ekiplerimiz havacılık özel eğitimleri alacak. Ayrıca hem kendi şirketimizde hem de bizimle birlikte iş yapan şirketlerin istihdamında da bir artış olacak. Böylece işgücüne katkıda bulunurken, işsizliğe bir nebze de olsa çare olmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra ürettiğimiz verileri yurtdışına satarak daha fazla ihracat yapacak ve ülkemizin dış ticaretine daha fazla olumlu katkıda bulunacağız.”