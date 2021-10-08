KFC Türkiye, ‘yeşil’ ambalaj dönüşümünü tamamladı

KFC Türkiye, çevreye ve geleceğe artı değer sağlayan FSC sertifikalı kâğıt ambalajlara geçiş projesiyle daha iyi bir gelecek için soluduğumuz oksijenin en önemli kaynağı ormanların verimliliğine, biyolojik çeşitliliğe ve ekolojik süreçlere katkıda bulunuyor. KFC Türkiye; sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde 2021 Nisan ayında duyurduğu Orman Yönetim Konseyi’nin dünya çapındaki uygulaması olan Forest Stewardship Council (FSC) sertifikalı kâğıt ürünlerine geçiş sürecini, yenilenen ambalajların tüm restoranlarda yerini almasıyla tamamladı. “Kağıtları Farklı Cidden” mesajı ile desteklenen KFC Türkiye’nin geliştirdiği iletişim kampanyasında, markanın ikonik kırmızı logosu proje lansmanına özel limitli sayıda üretilen ambalajlarda geçici olarak yeşil renk ile hayat buldu.

Yıllık 950 ton kağıdı kontrollü kaynaklardan elde edecek

KFC Türkiye, FSC sertifikalı ürünlere geçişiyle birlikte restoranlarında kullandığı yıllık ortalama 950 ton kâğıdı, orman verimliliğini ve biyolojik çeşitliliği koruyan kontrollü kaynaklardan elde ederek, ekolojik süreçlere artı değer sağlayacak.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmak için yapılan çevreci yatırımların tamamını çok değerli bulduğunu belirten KFC Türkiye CEO’su Feliks Boynuinceoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “KFC Türkiye ailesi olarak en değerli projelerimizden olan FSC sertifikalı ürünlere geçişimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kapsamı ne olursa olsun atılan her çevre dostu adımın, birleşince büyük etkilere sebep olduğuna inanıyorum. Biz de ‘Kağıtları Farklı Cidden’ söylemiyle yola çıkarak ikonikleşmiş kırmızı logomuzu proje için kısa süreliğine sınırlı sayıda üretilen yeşil tasarımlarımız ile değiştirerek yenilikçi vizyonumuzu, projeye olan inancımızı, cesaretimizi ortaya koyarak daha çok kişinin dikkatini çekmeyi, konunun geniş kitleler tarafından biliniyor ve destekleniyor olmasını hedefledik. FSC sertifikalı kâğıt ambalajlarımızla sektörümüze ilham vererek, Türkiye’ye özel bu anlamlı çalışmamızla örnek olacağımızı düşünüyorum.” dedi.