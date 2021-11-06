KFC Türkiye’de 32 yılın rekoru kırıldı

Necla DALAN

Türkiye’de ilk restoranını 1989 yılında açan Global hızlı servis restoranı KFC, bu yıl sonunda toplam restoran sayısını 196’ya, 4 bin 500 olan çalışan sayısını da 6 bine çıkaracağını açıkladı. 2020 yılında İŞ Gıda bünyesine katılan şirket, önümüzdeki yıl 100 yeni restoran ve 3 bin yeni istihdam hedefliyor. Satışlarını geçen yılın 2,5 katına yakın artıran firma, 32 yıllık tarihinin en yüksek performansını gösterdi.

"Şirket tarihinde rekor kırdık"

KFC Türkiye CEO’su Feliks Boynuinceoğlu, KFC Türkiye’nin bir yıldaki bu başarısının 145 ülkede faaliyet gösteren KFC’de de ses getirdiğini söyledi. Boynuinceoğlu, şirket tarihinde rekor kırdıklarını belirterek: “KFC Türkiye olarak çok iyi bir yıl geçirdik. Genelde hızlı büyümelerde mutlaka bir iki yanlış karar çıkar ama bizde öyle olmadı. Aldığımız hiçbir kararda ve açtığımız hiçbir restoranda hayal kırıklığına uğramadık. Bu yıl sonunda restoran sayımız 196 olacak. Son bir yılda toplamda 56 yeni restoran açmış olacağız. Şirketin tarihinde bir yılda en fazla 17 restoran açılmışken biz sadece Ekim ayında 15 restoran açtık. Bu şirketin tarihinde bir rekor olacak. Ayrıca geçen yıla göre satışlarımızı 2,5 kata yakın artırdık. Sadece yeni açılan restoranlarımız değil 20 yıllık restoranlar bile satış rekoru kırmaya başladı.

Şirketimizin performansı grup içinde de parmakla gösterilir hale geldi” diye konuştu. Şu anda 37 ilde olduklarını ifade eden Boynuinceoğlu, önümüzdeki yıl Diyarbakır, Van gibi illerde de restoran açacaklarını vurguladı. Feliks Boynuinceoğlu, yeni global markalarla görüşmelerinin devam ettiğini, bazılarında imza aşamasına geldiğini söyledi.

Pandemide paket servisi büyüttü

Mevcut 192 restoranın 133’ünde paket servis hizmeti verdiklerini kaydeden Feliks Boynuinceoğlu: "Pandemi sürecinde paket servisi büyüttük. Şu anda 1.200 motosikletli kuryemiz var. Ayrıca daha yakın mesafe siparişler için bisikletli kuryeleri denemeye başladık. 30'a yakın bisikletli kuryemiz var" dedi.