KFC Türkiye’den İstanbul’a 3 yeni restoran
İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye, pandemi döneminde İstanbul Rüzgarlıbahçe’de, Kurtköy Lens ve İsfanbul’da açtığı 3 yeni restoranıyla büyümesini sürdürüyor.
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KFC Türkiye, pandemide de açtığı yeni restoranlarla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.
Bu kapsamda KFC Türkiye, son olarak İstanbul'da üç yeni restoranını hizmete aldı. KFC Türkiye; İstanbul Rüzgarlıbahçe’de, Kurtköy Lens ve İsfanbul’da açtığı yeni restoranlarıyla müşterilerine himzet vermeye başladı.