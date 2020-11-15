KFC Türkiye’den İstanbul’a 3 yeni restoran

KFC Türkiye, pandemide de açtığı yeni restoranlarla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda KFC Türkiye, son olarak İstanbul'da üç yeni restoranını hizmete aldı. KFC Türkiye; İstanbul Rüzgarlıbahçe’de, Kurtköy Lens ve İsfanbul’da açtığı yeni restoranlarıyla müşterilerine himzet vermeye başladı.