KFC Türkiye’nin yeni genel müdürü belli oldu

06 Ekim 2020

30 yılı aşkın süredir Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren KFC Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Feliks Boynuinceoğlu oldu. Perakende sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan Boynuinceoğlu, KFC’nin Türkiye’deki tüm faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Feliks Boynuinceoğlu kimdir?



Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Boynuinceoğlu, iş hayatına 2002 yılında PepsiCo’da “Satış Geliştirme Uzmanı” olarak başladı. Ardından JTI’da “İç Denetim Sorumlusu” olarak görev aldı. MBA eğitimiyle eş zamanlı olarak yürüttüğü iş hayatında

2006 yılında Starbucks “Operasyon Servisleri Müdürü” göreviyle perakende sektörüne geçiş yapan Feliks Boynuinceoğlu, 2011 yılında aynı markanın “Operasyon Müdürü” olarak terfi etti. 2013 yılında CGV Mars Sinema Grubu’na “Perakende Direktörü” olarak geçiş yapan ve

2014-2016 yılları arasında aynı şirkette “Perakende ve Pazarlama Direktörü” görevini yürüttü.

Feliks Boynuinceoğlu, 2016 yılından bu yana McDonalds’da “Operasyon Direktörü/COO” görevini sürdürüyordu.