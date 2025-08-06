KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands ikinci çeyrekte beklentilerin gerisinde kaldı

ABD merkezli hızlı servis restoran zinciri sahibi Yum! Brands, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. KFC, Pizza Hut ve Taco Bell markalarının sahibi olan şirket, bu dönemde hisse başına 1,33 dolar kâr elde etti. Bu rakam, analistlerin 1,48 dolarlık beklentisinin altında kalırken, toplam gelir de 1,93 milyar dolar ile 1,94 milyar dolarlık tahminin hafif gerisinde gerçekleşti.

30 Haziran’da sona eren çeyrekte dünya genelinde aynı mağaza satışları yüzde 2 artış gösterdi. Ancak bu oran, yüzde 2,37’lik beklentinin altında kaldı. KFC ve Pizza Hut’ta zayıf talep ve artan ham madde maliyetleri dikkat çekerken, Taco Bell ABD pazarında yüzde 4’lük büyüme ile şirketin güçlü tarafı oldu. Şirketin toplam maliyet ve giderleri ise çeyrek bazında yüzde 13 artış kaydetti.

Yum! Brands CEO’su David Gibbs, “Birçok pazardaki karmaşık tüketici ortamı, bölgesel satış farklılıklarına yol açtı ve sistem satış büyümemiz bu yıl uzun vadeli algoritmamızın gerisinde kaldı” dedi.

Türkiye’deki süreç

Ocak 2025’te Yum! Brands, Türkiye’deki master franchise ortağı İş Gıda A.Ş. ile anlaşmasını, global operasyonel standartların karşılanmadığı gerekçesiyle feshetti. Bu karar sonrası Türkiye genelinde 283 KFC ve 254 Pizza Hut olmak üzere toplam 537 şube faaliyetlerini durdurdu. İş Gıda ise fesih kararını aceleci bulduğunu belirterek faaliyetlerine devam etti.

Fesih kararının ardından İş Gıda, konkordato başvurusunda bulundu ve 31 Ocak 2025 itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet aldı. Yaklaşık 7 bin çalışan için maaş, kıdem ve izin ödemeleriyle ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Yeniden açılış planı

Yum! Brands, Türkiye’de doğrudan işletme modeline geçerek kapalı restoranların yeniden faaliyete geçirilmesi için Value Solution Partners ile iş birliği yaptı. Şirketin hedefi, tüm 537 şubeyi yeniden açmak. Ancak AVM yatırımcılarının önceki kira borçları nedeniyle temkinli davranması, yeniden kiralama sürecini yavaşlatıyor. Yatırımcıların zararlarının aylık 80 milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor.