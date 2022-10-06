Kia, 2030’da 1,2 milyon adet elektrikli araç satışı hedefliyor

Kia, KKTC’de elektrifikasyon vizyonunu paylaştığı Yeni Kia EV 6 ve Yeni Kia Niro’nun tanıtıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “Kia’nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz.” dedi.

Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor.” şeklinde konuştu.

“Yeni elektrikli araçlarımızı Türkiye’ye getireceğiz”

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.