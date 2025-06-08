Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı'ndan Asım Kibar'a duygusal veda

Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar'ın dün hayatını kaybetmesinin ardından Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı Asım Kibar'a "ikinci babamı kaybettim" sözleriyle veda etti.

Kayabaşı, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımla 20’li yaşlarında adım attığı grupta bir patronla karşılaşmayı beklerken bir baba kazandığını söyledi.

Kayabaşı paylaşımında "Acımı anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. 19 yaşında babasını kaybetmiş ve 20’li yaşlarında bir “patron” ile karşılaşmayı beklerken yeniden bir “baba” kazanmış olan ben, şu kısa boylu hayatta ikinci kez babamı kaybettim" ifadelerine yer verdi.

Kayabaşı paylaşımının tamamında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Dostlar,

Yaşam, mutluluklar kadar acılarla da sınar ve büyütür bizi. Bugün öyle bir zemheri işte yaşadığım. Yakıp kavuran güneşe rağmen, içimin soğuduğu kanımın çekildiği bir yetimlik hali. Buradan hep güzel haberleri paylaştım sizlerle ama bu kez acımı, hüznümü paylaşmak için yazıyorum. Kıymetli büyüğüm, öğretmenim, ustam Asım Kibar’ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Acımı anlatacak kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. 19 yaşında babasını kaybetmiş ve 20’li yaşlarında bir “patron” ile karşılaşmayı beklerken yeniden bir “baba” kazanmış olan ben, şu kısa boylu hayatta ikinci kez babamı kaybettim. Sağım solum, yanım yörem hüzünden ibaret. “ve tıpkı o eski, acıklı hikayelerdeki yalınayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir çocuk gibi bu yürek…” binlerce anı, saatlerce konuşma, yazışma ve yarım asırlık bir beraberlik…”Asım Bey’e bir danışayım” duygusunun yarattığı güven, ondan öğrendiklerim… kocaman bir derya… şimdi “özlemek” kaldı sadece elimde avucumda. Ne mutlu yaşadıklarımıza, beni onunla karşılaştıran kadere bin şükür. Tek bir gün incinmedim, her daim o güzel gülüşünden nasiplendim. Yattığın yer incitmesin, emanetin tüm çalışanlarının omuzları üstünde yükselmeye devam edecek çünkü senden öğrendiğimiz ve en iyi bildiğimiz şey olan çalışmaya, üretmeye, bu ülke için değer yaratmaya devam edeceğiz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun…"

Asım Kibar kimdir?

1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı ve 1964-1970 yıllarında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

1970 yılında demir ticaretine başlayarak İstanbul'da aile şirketini kuran Asım Kibar, günümüzde toplam 24 şirketi bünyesinde bulunduran Kibar Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 1997 yılında Siyaset Dergisi tarafından "Yılın İşadamı", 1998 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "Yılın İşadamı", 1998 yılında Kayseri Sanayi Odası tarafından "Özel Ödül", 1999 yılında Nokta Dergisi tarafından "Yılın İşadamı" ödüllerine layık görüldü. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından "Commandatore Liyakat Nişanı", 2016 yılında ise Capital ve Ekonomist Dergisi tarafından "Türk İş Dünyası Onur Ödülü" takdim edildi. Kibar ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyesiydi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kibar, 2014 yılından günümüze kadar Kibar Topluluğu bünyesindeki aktif iş hayatına Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam ediyordu.