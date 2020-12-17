Kibar Holding, Hyundai Assan hisselerini devrediyor

Hyundai Motor Company yüzde 70 hissesi bulunan ve hisselerin yüzde 30’u Kibar Grubu ait Hyundai Assan’da tek kontrolünü almak için Rekabat Kurumu'na başvurdu.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan başvuruda, "Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Hyundai Assan Otomotiv Sanayi'nin (HAOS) tek kontrolünün Kibar Holding'den hisse alımıyoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi" denildi.

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.