Kiğılı, 8 Mart’ta ‘Yeniliyoruz’ projesiyle kadına şiddete dikkat çekiyor

Takip Et

Erkek giyim markası Kiğılı, “Yıllardır yeniliyoruz, yenene kadar vazgeçmiyoruz” diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına karşı şiddete dikkat çekiyor. Marka, “Yeniliyoruz” projesi ile yurt genelindeki birçok mağazasının vitrinini, kadına şiddet haberlerinin yer aldığı gazete kupürleriyle yeniliyor. Kadına şiddete karşı algıyı değiştirmek ve kadınların sesi olmak adına hayata geçirdiği bu proje ile eş zamanlı olarak Kiğılı, başarılı kadın hikâyelerini de vitrinlerinde sergiledi.

“Tüm gözleri yaşanan drama çevirmeyi amaçladık”

Kampanyayla ilgili açıklamalarda bulunan Kiğılı CEO Yardımcısı Sena Suerdem, “Kiğılı olarak işimizin odağına her zaman insanı ve toplumumuzu aldık. Toplumsal olaylara karşı her zaman bir duruş sergiledik. Sorunlara dikkat çekmek ve çözüm olmak için elimizi her zaman taşın altına koyduk. Yine bu amaçla toplumumuzun en önemli sorunları arasında yer alan kadına şiddet için farklı ama bir o kadar da dikkat çekeceğine inandığımız ‘Yeniliyoruz’ projesine imza attık. Farkındalık çalışmamız dahilinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel; İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok mağazamızın vitrinini, kadına şiddet haberlerinin yer aldığı gazete kupürleriyle yeniliyoruz. Bu haberleri vitrinlerimize taşıyarak kadınların sesi olmayı, tüm gözleri yaşanan drama çevirmeyi amaçladık.” şeklinde konuştu.

“Kadınların kaderini yenilemek istediğimizi anlatmak istedik”

Kadınların yaşı, mesleği ve eğitimi ne olursa olsun evlerinde, okullarında, iş yerlerinde yani hayatın her anında şiddete maruz kaldığını kaydeden Kiğılı CMO’su İlkay Keleş ise, yaşanan bu şiddete sessiz kalındıkça şiddetin boyutunun her geçen gün artığını söyledi. Kadına şiddetinin, toplumum büyüyen ve bir o kadar da çözülemeyen bir yarası olmaya devam ettiğini belirten Keleş, “Projemizle, yaşanan bu toplumsal drama göz yummadığımızı vurguladık. Projenin etkisini artırmak ve vurucu bir etki yaratmak adına adını ‘Yeniliyoruz’ olarak belirledik. Altında büyük bir metafor olan ‘Yeniliyoruz’ ile toplumun kadınlara direttiği roller ve yaşattığı olaylar karşısında yenildiğini aynı anda da kadınlara olan algıları, bakış açsını, kadınların kaderini yenilemek istediğimizi anlatmak istedik.” ifadelerini kullandı.

“Kadına şiddet, toplumun geleceği için büyük bir tehdit”

Kadına şiddeti toplumun geleceği için son derece büyük bir tehdit olarak gördüklerini söyleyen Keleş, “Kadınların yaşam hakkını savunduğumuz ‘Bu konuya yıllardır yeniliyoruz, yenene kadar vazgeçmiyoruz!’ mottomuzla da desteklediğimiz kampanyamızla insanların bakış açısını değiştireceğimize, kötü haberlerin yerini, başarı hikayeleri ve güzel haberlere dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin tüm markalarından da kadına şiddet karşısında aynı hassasiyeti göstererek harekete geçmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.