Kiğılı ev tekstiline giriyor, marketçiliğe yeniden başlıyor

06 Kasım 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye’nin hazır giyim perakende devlerinden Abdullah Kiğılı, pandemi nedeniyle değişen ihtiyaçları belirleyerek yeni sektörleri gündemine aldı. Erkek giyiminde Kiğılı markasıyla uzun yıllardır üretim yapan şirket, “Kiğılı Home” adıyla ev tekstiline girdi.

Şirketin e-ticaret kanalı kigili.com adresi üzerinden çarşaf, havlu gibi kategorilerde satışa başlandı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Ev tekstilinde kendi markamızla ilk ürünlerimizi satmaya başladık. 1 Aralık itibariyle geniş bir koleksiyonla müşterilerimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Ev tekstili grubunu fason olarak ürettirdiklerini söyleyen Kiğılı, bu alanda büyüyeceklerini de sözlerine ekledi. Kiğılı, “Pandemi nedeniyle uzaktan çalışma düzenine geçilmesiyle eve yönelik ürünlere olan talebin arttığını gördük. Evi güzelleştirmek ve konforu artırmak ön plana çıktı. Sektördeki büyümenin devam edeceğini düşünerek bu alana girdik” dedi.

Kiğılı Home mağazalar zinciri olacak



Takım elbise başta olmak üzere ağırlıklı olarak işe yönelik kıyafet koleksiyonu yapan şirket, artık evlerin tekstil ihtiyacını da karşılayacak. Bu alanda ihtiyaç duyulacak tüm ürünlerin koleksiyonda yer alacağını söyleyen Kiğılı, “Evde çalışanların kullanımına uygun rahat pantolon ve ev kıyafetleri de hazırlıyoruz” diye konuştu.



E-ticaret hacmini büyütmeye yönelik yapılan bu girişim, ilk etapta sadece internet üzerinden hizmet sunacak. Bu girişimin sadece online olarak hizmet vermeyeceğini söyleyen Kiğılı, “Sadece ev tekstili ürünlerinin yer alacağı Kiğılı Home adıyla mağazalar zinciri de kuracağız” dedi.

“Marketçiliğe geri dönüyoruz”

Şirket, koronavirüs nedeniyle mağazaların kapatıldığı dönemde gelirlerini artırmak amacıyla e-ticaret üzerinden market ürünleri satmaya başlamıştı. “Türkiye’nin evde bir eksiği kalmasın” sloganıyla makarna, çocuk bezi, çamaşır suyu gibi gıda ve temizlik ürünleri satışına yönelik bir hamle yapan şirket, bu operasyonunu devam ettirmeyip sonlandırmıştı. Bir süredir bu girişime yönelik altyapı hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Kiğılı, “Marketçiliğe geri dönüyoruz” dedi.

Kiğılı’nın yeni dönem olarak belirlediği 2021 ve sonrası için planında, ayakkabı zinciri de kurmak var. Kiğılı mağazalarında erkek ayakkabı koleksiyonu da yapan şirket, bu grubu ayrı bir şekilde konumlandıracak. Ayakkabı perakendeciliğinde bir boşluk doğduğunu söyleyen Kiğılı, “Sadece erkek ayakkabısına yönelik bir mağaza zinciri kuruyoruz” dedi.

“Mağazalarımdan vazgeçmem”

Erkek giyiminde küresel 10 markanın arasında olma hedefi bulunan Kiğılı, Avusturya, Fransa, Makedonya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 26 satış noktasına sahip. Türkiye’de 200 mağazayla hizmet veren şirket, mağazalaşma stratejisinden geri dönmeyecek. E-ticaret satışlarının artsa da gelirlerinin içindeki payının küçük olduğunu söyleyen Kiğılı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzde 300, 400 oranlarında büyümeler var. Ancak bu kanalın toplam cirodaki payı yüzde 5’ten yüzde 7’ye çıkmış. Sadece bende değil, tüm sektörde bu oranlar geçerli. Dolayısıyla perakende şirketlerinin gelirleri ağırlıklı olarak yine mağazacılıktan geliyor. Meslektaşlarım mağazaları kapatınca e-ticaretten çok kazanacaklarını sanıyorlar. Böyle bir yanlış var şu anda. Bizim gibi perakendecilerin bu kadar büyümesinde ve bu ciroları yapmasında AVM’lerin payı büyük. Türkiye’de faaliyet gösteren 436 AVM’de toplam çalışan sayısı 700 bin. Bu işgücünü kaybetmememiz gerekir. Pandemi geçince yeniden mağazalar eski günlerine kavuşacak. Ben mağazalarımdan vazgeçmem.”