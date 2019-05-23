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Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, 52 yıldır erkekleri giydiriyor. Bir marka yaratmanın değerine inanıyor… Bugün içinde bulunduğu sektöre global rakiplerinin şapka çıkartmasından haz duyuyor… Ece Ceyhun'un haberi...

Kiğılı: İtalyanlar gözümüzün içine bakıyor
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