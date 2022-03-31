Kiğılı’dan 50 milyon TL’lik teknoloji yatırımı hazırlığı

Hazır giyim perakendesi ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren Kiğılı, düzenlediği basın toplantısıyla bu alandaki dört teknolojisini duyurdu. Dört teknolojiden biri ve Kiğılı'nın "spin-off"u olan "QualisICT Teknoloji", yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri aracılığıyla tüm süreçleri optimize ederken; "Octopus Teknoloji", ekran yönetimini yapay zekayla bütünleştirip kişiye özel fırsatlar yaratmayı, "Q-Soft Teknoloji" ise tekrarlayan iş süreçlerini 7/24 yönetmeyi mümkün kılıyor. Yakın zamanda metaverse evreninde de yer alacak Kiğılı, teknolojiye 50 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Toplantıda konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suerdem, günümüz dünyasında markaların kendini geliştirmeden ve teknolojiye yatırım yapmadan sadece modanın güncel trendleriyle ayakta kalabilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de bunun önemli bir kanıtı olduğunu aktaran Suerdem, "Bugün yeni nesil teknolojileri göz önüne aldığımızda tüm firmalar, özellikle de perakende firmaları küçük birer teknoloji firması haline gelmiş durumda. Biz de erkek giyim perakendeciliğindeki liderliğimizi ve öncülüğümüzü teknoloji alanında da devam ettirme vizyonu ile üç yıl önce çıktığımız bu yolda teknoloji hamlelerimizi yaptık. Kiğılı olarak uzun yıllar üzerinde çalıştığımız dört aktif teknoloji yatırımımız bulunuyor. 2022 yılı başı itibarıyla teknoloji ekosistemimize 50 milyon TL'lik bir bütçe hedefledik. Ancak yatırımlarımız bununla sınırlı değil. Stratejik planlama ve doğru yer-doğru zaman mottosuyla moda endüstrisinde hem yatırımcı hem de oyun kurucu pozisyonlarımızı almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi güçlendirdi"

Salgınla birlikte teknoloji yatırımlarının değişen kullanıcı deneyimlerine göre şekillendiğini belirten Suerdem, şunları kaydetti: "Kiğılı'nın 'spin-off'u QualisICT Teknolojisi perakende alanında elimizi oldukça güçlendirdi. Perakende ve e-ticaret teknolojileri alanında ürünler geliştiren, yüzde 100 Kiğılı girişimi olan ve Bilişim Vadisi'nde konumlandırdığımız QualisICT Teknoloji, tamamen startup ruhu ile yönetilen bir yapıya sahip. QualisICT'nin Retail Suite ve Q-Commerce olmak üzere iki ayrı hizmeti bulunan bu teknolojimizdeki Retail Suite sayesinde perakende sektöründe özellikle saha ve merkez ofis arasında yaşanan sıkıntıları dijitalle çözüyoruz. Retail Suite platformu içerisinde sunulan çözümler arasında tedarik zinciri yönetimi, shift optimizasyon, hedef dağılım ve ‘Talep Yönetim Platformu bulunuyor. Q-Commerce ise B2B, B2C ve özellikle global pazar yerlerinde stok, sipariş, satış ve lojistik operasyonlarını tek platformdan, optimize ve yalın bir biçimde yönetme imkanı veriyor. Bu sayede globaldeki süreçleri kolaylaştırarak daha çok sayıda pazara açılmanın önündeki engelleri kaldırıyoruz."

Kiğılı metaverse evrenine adım atıyor

QualisICT'nin yanı sıra Octopus Teknoloji ve Q-Soft Teknoloji özelinde yatırımlarının doğru hizmeti en teknolojik şekilde sunmaya fırsat tanıdığını aktaran Suerdem, "Octopus, perakende sektöründe yenilikçi bir yaklaşım olduğu için dikkatimizi çekti. Patentli bu teknolojiyi hem Türkiye hem de yurt dışı mağazalarda denedik. Ekran yönetimi konusu aslında bir maliyet avantajı yaratıyor ama Octopus'ta asıl motivasyon, globalde örneği olmayan bir ürün geliştirmek." dedi.

Ekranlara kimin baktığını analiz etmenin ve sonrasında yapay zeka desteğiyle kişiye özel içerik ve kampanyalar sağlamanın ön planda olduğuna dikkat çeken Suerdem, devamında şunları kaydetti: "Q-Soft sayesinde de günlük periyodik iş süreçlerinin en sağlıklı şekilde yürümesini mümkün kılıyoruz. Bilindiği üzere tekrarlayan süreçler çalışanları duygusal zeka, muhakeme, yargılama ve müşteri ile etkileşim gibi insana özgü yetenekler gerektiren diğer işlerden alıkoyuyor. Q-Soft'un geliştirdiği Zozi 360 platformu sayesinde kuralları ve mantığı belirli, çok sayıdaki sürekli tekrar eden görevleri, dijital robotlar aracılığıyla otomasyona taşınmasını sağlıyoruz. Bu sistem 7/24 çalışarak tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiriyor. Çalışanlarımızın sahip olduğu potansiyeli kullanarak katma değeri yüksek işlere odaklanabilmeleri için onlara zaman yaratıyoruz. GoArt firmasının erken dönem ve 2. yatırımcısı olarak yerimizi aldık. Kısa süre içinde NFT koleksiyonlarımızı bu platformda sergileyeceğiz. Şu anda koleksiyonlarımıza dair yenilikçi ve sanal dünyaya uyum sağlayacak tasarımlarımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda metaverse dünyasında yerimizi alarak sanal mağazalarımız aracılığıyla kullanıcılara bu dünyada da eşlik edeceğiz."