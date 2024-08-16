Kiğılı’dan Kapadokya çekimlerine ilişkin açıklama

Kiğılı, Kapadokya’da planladığı moda çekimi ile ilgili basında ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kiğılı olarak, 85 yılı aşkın süredir ülkemize ve topluma değer katmak vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin eşsiz güzelliklerinden biri olan Kapadokya’da planladığımız moda çekimi ile ilgili basında ve sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz.

Öncelikle, Kiğılı olarak istemeden neden olduğumuz durumla ilgili üzüntülerimizi paylaşır ve ülkemizin doğa ve kültür mirasını korumak amacıyla sorumlulukla yerel otoriteler ile iş birliği içinde çalıştığımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Bu vesileyle süreçle ilgili bilgilendirme yapmak isteriz.

Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından gerekli izin belgeleri (ektedir) alınmak suretiyle planlanan çekim hazırlıkları kapsamında; Gül Vadisi özel mülk alanında, kayaların üzerine su bazlı, tamamen zararsız bir madde ile elyaf uygulaması yapılmıştır. Bu madde, sıcak su ile kolaylıkla temizlenebilen ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan bir üründür.

İddia edildiği gibi; bölgeye ve dokusuna herhangi bir zarar verilmemiştir. Buna rağmen bölgede yaşayanların gösterdiği hassasiyet göz önünde bulundurularak çekim alanına gelen jandarmanın eşliğinde çekim hazırlığı ivedilikle durdurulmuştur. Bilirkişiler, arkeologlar ve yetkililerle birlikte uygulamaların alandan kaldırılma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Çalışmalar tamamlandığında uygulamanın bölgeye zarar vermediğini gösteren fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Diğer yandan yine iddia edildiği gibi; İzinler uyarınca usulsüz uygulama yapıldığına dair resmi herhangi bir merciden çekim durdurma tebliği, çekim sürecini ve izinlerini yöneten paydaşımıza ulaşmamıştır ve cezai bir durum söz konusu değildir.

Durumu hassasiyetle takip ediyoruz; gelişmelerle ilgili şeffaflıkla bilgi vermeye, her zaman olduğu gibi sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğiz.''