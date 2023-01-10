Kiler, Sapphire’i Halkbank'tan satın aldı

Kiler Holding'in bağlı ortaklığı Kiler Gayrimenkul Yatırım ile grup firması KBC Gıda, İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon TL’ye satın alıyor. Satın alıma ilişkin İstanbul Sapphire'in sahibi Halk Bankası ile anlaşma sağlandı.

Kiler Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satın alıma ilişkin ‘Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesinde; kain "İstanbul Sapphire'' adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'nın tamamı Bağlı Ortaklığımız Kiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Grup Firmamız KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.” denildi.