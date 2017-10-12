Kılıç Deniz, fast food anlayışını değiştiriyor

12 Ekim 2017

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen su ürünleri firmalarından Kılıç Deniz, Kaptan Kılıç restoranlarıyla sağlıklı ve lezzetli ürünlerini her noktaya ulaştırmayı hedefliyor.

Bodrum'da 2 İzmir'de 1 olmak üzere toplamda 3 şubesiyle hizmet veren şirket, Türkiye'de fastfood anlayışını değiştirmek istiyor.

Kaptan Kılıç fast food markasıyla büyük ilgi gördüklerini belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, "2017 yılı başında Bodrum'da Kaptan Kılıç fast food markasıyla iki nokta açtık. Gördüğümüz ilgi bizleri çok memnun etti. Her gün restorantımızda xxxx kişi ağırlıyoruz. İç pazarda balık tüketimini artırmak için farklı çalışmalarımız var. Bu konseptimiz ile fast food'u sağlıksız gıda algısından çıkarıyoruz. Konseptimizin ilgi görmesi bizi çok umutlandırdı. Türk halkına ve ihracat yaptığımız 55 ülkeye sağlıklı ve besleyici su ürünleri ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Balığın önemine değinmeyi misyon olarak edindik"

Sağlıklı bir hayatın herkesin hakkı olduğuna inandıklarını belirten Kızıltan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıç Deniz olarak balığı lüks bir gıda olmaktan çıkardık. Balığın önemini ve değerini hiç durmadan anlatmayı misyon olarak edindik. Balık tüketimimiz henüz gelişmiş ülkelerin üçte biri kadar, o yüzden yapılacak daha çok işimiz var" diye konuştu.