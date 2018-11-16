Kılıç Nakliyat rotayı liman lojistiğine çevirdi
Proje lojistiğinde atağa geçerek son bir yılda önemli işlere imza atan Kılıç Nakliyat’ta büyüme hızlanıyor. Şirketin yeni büyüme alanı ise liman lojistiği olacak.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.