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Kılıç Nakliyat rotayı liman lojistiğine çevirdi

Proje lojistiğinde atağa geçerek son bir yılda önemli işlere imza atan Kılıç Nakliyat’ta büyüme hızlanıyor. Şirketin yeni büyüme alanı ise liman lojistiği olacak.

Kılıç Nakliyat rotayı liman lojistiğine çevirdi
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