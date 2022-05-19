Kılıç, yeni yatırımla ciroda yüzde 100 büyüme hedefliyor

Sabiha TOPRAK

Liman içi proje taşımacılığı, yurtiçi-yurtdışı taşımacılık, serbest depolama, antrepo, gümrükleme, akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve catering hizmeti sektöründe faaliyet gösteren 4 şirketi bünyesinde bulunduran Kılıç Grup, yeni yatırımlarla büyüme hedefl erini yukarı çekti.

Faaliyet gösterdikleri alanlarda özellikle de liman proje taşımacılığı alanında endüstri 4.0’a odaklandıklarını belirten Kılıç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç, “Lojistik sektöründe yenilikçi adımlar atmaya ve farklılık yaratarak rakiplerimizden ayrışmaya devam ettik. Mevcut konjoktürel gelişmeler ve pandemi sürecindeki olumsuzluklara rağmen, 2021 yılsonu ciromuzda yüzde 60’lık bir büyüme gerçekleşti. 2022’de ciroda yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu. Kılıç, yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olması planlanan, 75 bin metrekare kapalı alana sahip depolama alanını, 2022’de devreye almayı planladıklarını söyledi.

Endüstri 4.0’ın lojistik sektörüne inovasyon, katma değer ve sürdürülebilirlik noktasında önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Ayhan Kılıç, “Liman proje taşımacılığını farklı bir boyuta taşıyarak tedarikçilerimizi, depolarımızı ve araçlarımızı, hizmet verdiğimiz fabrikaların üretim süreçlerine entegre bir şekilde yöneterek verimlilik ve maliyet avantajı ile çözüm ortaklarımıza ve firmamıza maksimum fayda sağladı. Bu süreçte liman taşımacılığında ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek tek seferde 250 ton taşıma kapasiteli dizaynını kendimizin yaptığı iş makinelerimizle süreçte farklılığımızı ortaya koyduk. 2021 yılında makine parkurumuza 250 ton taşıma kapasiteli iş makinelerimizden 2 adet daha ekleyerek iş makinesi parkurumuzu genişlettik. 2022 yılında da iş makinesi yatırımlarımıza devam edilecek olup, 2022 ikinci çeyreği içerisinde 4 adet 100 ton taşıma kapasiteli iş makinesi yatırımı daha yapılarak iş makinesi parkurumuzun genişletilmesi planlanmaktadır” dedi.

Makine ve araç parkurunu genişletecek

Ayhan Kılıç, 2022’de demir çelik sektörüne yönelik liman proje taşımacılığında yatırımlarına devam ederek, yaklaşık 12,5 milyon Euroluk yeni bir yatırımla iş makinesi ve araç parkurumuzu genişleterek çözüm ortaklarına demir çelik sektörünün lider kuruluşlarından bir yenisini daha eklemeyi planladıklarını aktardı. Kılıç, bu yatırıma 4 milyon Euroluk bir ilave yatırım yaptıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Kılıç, Türkiye’nin jeo-stratejik alandaki avantajını da kullanarak, Lojistik Performans Endeksi’nde daha üstte yer alabilmek için lojistik sektöründe teknolojiye ve nitelikli işgücüne yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ayhan Kılıç, “2021’de dijitalleşme ve otomasyon sistemlerimizin süreçlerimize, çözüm ortaklarımıza entegrasyonu ile verimlilik artışı ve maliyet avantajlarını hizmet verdiğimiz çözüm ortaklarımıza sunarak katkı sağlamak olacaktır” diye konuştu. Dijitalleşme ile birlikte çözüm ortaklarına proje taşımacılığı ve lojistik operasyonlarının yanında, depolama, akaryakıt, catering hizmeti gibi çeşitli ihtiyaçlarına da tek tedarikçiden sağlama olanağı sunacaklarını kaydeden Kılıç, “Global bir lojistik hizmet sağlayıcısı olmanın yanında, çözüm ortaklarımızın bünyemizde var olan tüm ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimiz ile destek vererek sürdürülebilir büyüme hedefimizi devam ettireceğiz. Endüstri 4.0 ile birlikte, teknolojik gelişmelerin yakından takibi ve süreçlerin bu doğrultuda iyileştirilmesi, yeşil lojistik, otonom araçlar, otomasyon sistemleri gibi kavramlar hayatımıza girmeye başlamıştır” dedi.

Ar-Ge'ye 500 bin dolar

2021’de Ar-Ge faaliyetlerine yaklaşık 500 bin dolarlık bir bütçe ayırdıklarını belirten Kılıç, şunları söyledi: “Sadece iş yapış şekillerimizin değişmesine ve geliştirilmesine değil, finanstan, maliyet yönetimine, liman süreçlerinin iyileştirilmesinden, lojistik süreçlerine kadar birçok etkenin bu bağlamda değiştirilmesine ve değiştirilen modellemeler ile değişikliklerin sahada en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak lojistik ve operasyonel maliyetlerimizi düşürerek, verimliliği yükseltmeyi ve rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.”