Kilim Mobilya, Azerbaycan’a yatak ihracatına başladı
Kilim Mobilya, ürettiği yatakların yüzde 10’unu Amerika, Irak ve Suriye’ye gönderiyor. Yatak ihracatını artırmaya odaklandıklarını söyleyen Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, “Yakın zamanda Azerbaycan’a da yatak satışına başladık” diye konuştu.
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