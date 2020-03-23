Kilim Mobilya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime ara verdi

23 Mart 2020

Kayseri’de 4 üretim tesisi bulunan, yanı sıra yurt içinde 170, yurt dışında ise 31 mağazaya sahip olan Kilim kararı “Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 salgını kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz” değerlendirmesi ile duyurdu.

Kilim, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 19 Mart 2020 itibariyle fabrika üretimine geçici bir süre ara verdiğini duyurdu. Üretimi durdurma kararının mevcut koşullarda 30 Mart 2020’ye kadar devam edeceği açıklandı.

“Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz”

Kilim, kapatma kararını sosyal medya üzerinden basına ve kamuoyuna şu şekilde duyurdu: “Kilim olarak, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın aktarmış olduğu tüm gelişme ve önerileri takip ediyoruz. Dünyadaki ve ülkemizdeki Kovid-19 salgını kapsamında, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda, 19.03.2020 - 30.03.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerimize ara veriyoruz. Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların belirttiği etkili önlemlerle bu salgını kısa sürede geride bırakacağımıza inanıyoruz. Çok daha güzel günlerde görüşmek dileği ile #EvdeKalTürkiye..”