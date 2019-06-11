Kilim Mobilya, savunmaya balistik mobilya üretecek
Türkiye genelinde 158 mağaza ile hizmet veren Kilim Mobilya, savunma sanayiine yönelik kurşun geçirmez balistik mobilya üretmeye hazırlanıyor... Osman Kılıç'ın haberi...
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