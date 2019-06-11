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Kilim Mobilya, savunmaya balistik mobilya üretecek

Türkiye genelinde 158 mağaza ile hizmet veren Kilim Mobilya, savunma sanayiine yönelik kurşun geçirmez balistik mobilya üretmeye hazırlanıyor... Osman Kılıç'ın haberi...

Kilim Mobilya, savunmaya balistik mobilya üretecek
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