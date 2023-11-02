Kilit Grup, alternatif turizmde büyüyecek

Mehtap HALICI

Turizm sektörü, rekabete ayak uydurmak zorunda kalan ve her geçen gün gelişen bir sektör. Bu rekabet ise günümüz dünyasında hizmet ve ürünlerde geleceği hedefleyen bir bakış açısı, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım üretmeyi, akıllı stratejiler geliştirmeyi zorunlu hale getiriyor.

Endüstriyel mutfak ekipmanları, gıda- hayvancılık ve turizm gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Antalyalı Kilit Ailesi, turizm sektöründe eğitim, kalite, eğlence ve markalaşmada katma değeri yüksek işlerde büyüyecek.

Turizmin bir ihtiyaç olduğunu ve sürekli geliştiğini söyleyen Kilit Grup Başkan Vekili Tuncay Kilit, “Herkes her şey dahil hizmet konseptini beğenmese de bizler çok iyi işler çıkarıyoruz ve bunu herkes görüyor. Bundan sonra yeni otel yatırımı yapmayacağız. Eğitim, kalite, eğlence ve markalaşmada katma değeri yüksek işlere odaklanacağız artık alternatif turizm yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Bundan 4 yıl önce alternatif turizm alanına yatırım yaptıklarını ifade eden Tuncay Kilit, sanat, eğlence ve gastronomi anlayışını birbiriyle harmanlayan Cosmos Theatre projesini yeni bitirdiklerini ve ayrıca geniş yolcu kapasitesine sahip tekne katamaranı olan yüzen eğlence gemisi Cosmos Moonlight’ı hizmete açtıklarını belirtti.

Bundan 16 yıl önce turizm sektörüne yatırım yapmaya karar verdiklerini ve o süreçte 3 otelle işe başladıklarını belirten Tuncay Kilit, bugün konaklama sektöründe Crystal ve Nirvana olmak üzere toplamda 2 markayla hizmet verdiklerini belirterek, bugün toplamda 20 otelle hizmet verdiklerini söyledi.

“Turizm geliştikçe bizim otel sayımız da büyüdü” diyen Tuncay Kilit, şu anda en büyük yatırımı ise çalışanlarına yaptıklarının altını çizdi. Kilit Grubu’na ait işletmelerde toplamda 13 bin kişinin çalıştığına işaret eden Tuncay Kilit, bu rakamın 10 bininin turizm, 3 bininin ise diğer işletmeler ve fabrikalarında çalışan personeller olduğunu söyledi.

Çalışanlar konut bulmakta zorlanıyor

Özellikle Antalya’daki en büyük sıkıntının konaklama ve lojman sorunu olduğuna dikkat çeken Tuncay Kilit, hem Rusya’dan hem de depremden etkilenerek Antalya’ya gelen göçmenlerin ciddi bir konaklama problemi yaşadığına dikkat çekerek, “Bölgede kiralar çok yükseldi.

Çalışanlar haliyle konut bulmakta zorlanıyor. Biz de yaşadıkları bu sorunu çözmek için 7 bine yakın personeli kendi bünyemizde barındırıyoruz. Şu anda 38 tane lojmanımız var. Lojman sayılarımızı da giderek artırıyoruz. Çünkü bu şartlarda personellerimizin geçinme şansları yok” dedi.

Başladıkları 3 tane lojman inşaatının devam ettiğini belirten Tuncay Kilit, “Burada çalışanlarımızın eşi ve çocuğuyla da kalabilecekleri bir konseptte “aile lojmanı” inşa ediyoruz. 2024 yılı sezonundan önce bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü bizim ana işimiz turizm. Kaliteyi korumak için de istihdam sorununu çözecek yatırımlar yapıyoruz.

Kışın 5 otelimiz dışındaki tesislerimiz kapalı olmasına rağmen kalifiye arkadaşlarımızı işten çıkarmıyoruz, maaşlarını ödüyoruz” diye konuştu. Tuncay Kilit, Antalya turizminde kaliteyi yükseltmek için personel eğitimleri verdiklerini söyledi. Toplamda 750 milyon euro ciro olduğunu belirten Tuncay Kilit, bu rakamın 350 milyonunun ihracat olduğunu ve her sene euro bazında yüzde 15-20 oranında büyüdüklerini ifade etti.

Holdingleşme yolculuğu başladı

Kilit Grubu’nun holdingleşme sürecinin de başladığını belirten Tuncay Kilit, “Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Kilit Holding olarak üst çatıda bir şirketimiz olacak. Onun altında turizm, oteller, fabrikalar ve diğer alanlar gelecek. 2024 yılı sonuna kadar holding yapılanmasını bitirmiş olacağız. Çünkü borsaya da açılmayı düşünüyoruz.

Şirketimiz kar üreten bir şirket. Bütün mal varlığımız ise şirketin içerisinde. Belli bir bölümünü borsaya açıp aileyi disipline etmeyi amaçlıyoruz. Biz 3. kuşağız. Yaptığımız planda borsaya açma amacımız sadece şirketi disipline etmek bir de borsada düzgün şirketlerin olduğunu göstermek, örnek olmak” dedi.

İsrail-Filistin savaşı büyümezse rekor bir sene olur

Pandemiden dolayı zor zamanlar geçiren turizm sektöründe deprem ve seçim sürecinde düşüşler yaşanmıştı. Ekim ve Kasım aylarının yoğun geçtiği sektörde şimdi de İsrail-Filistin çatışmaları pazara negatif etki yaptı. 2024 yılında İsrail-Filistin savaşının büyümemesi durumunda rekor bir sene beklediklerini dile getiren Tuncay Kilit, “2019 da 18 milyon turist ağırladık. Antalya çok hızlı büyüyecek.

Çünkü havaalanına ilave pist yatırımı yapıldı ve kapalı alanlar büyütüldü. Şimdi 50 milyon turist gelse de olur. O yüzden biz turizme bu kadar yatırım yapıyoruz. Normalde her yumurta ayrı sepete konur ama bizim grup olarak bütün yumurtalar turizmde” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılını 4 güne yaydı

Kilit Grubu, Cumhuriyetin 100. yılını şirketin amiral gemisi Nirvana Cosmopolitan’da dört güne yaydığı etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında 26 Ekim'de dans ve eğlence gösterisi Andy Show Cosmos Theatre'da sahne aldı.

‘Cosmo Turizmciler Kupası’nın final maçları ve kupa töreni yapıldı. Cosmos Theatre’de tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın “Cumhuriyetin 100. Yılı Söyleşisi” oldu. Ortaylı’nın sunumu sonrası etkinlik, Ceren Aksan Mumcu’nun elektro keman performansı ve Ege & Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet Balosu ile devam etti.

Kilit Grubu’nun Cumhuriyetin 100. yılı kutlaması etkinliklerinin son gününde de şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın sahne aldı. Sunay Akın’ın anlatımına müzikleriyle Zülfü Livaneli Orkestrası eşlik etti.

İngiltere ve Almanya misafir sayılarını artırdı

ngiltere ve Almanya olmak üzere Orta Doğu pazarının misafir sayılarını artırdığını söyleyen Tuncay Kilit, 2023 yılında Rusya’daki ekonomik sorunlardan dolayı Rus turist misafirin azaldığına işaret ederek, “Rusya’daki açığı böylelikle kapattık. Doluluklarda sıkıntı yaşamadık” dedi.