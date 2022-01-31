Kilogramı 4 bin Euro’ya alıcı bulan trüf mantarı, ihracat kalemi oluyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyanın en pahalı besinleri arasında yer alan trüf mantarının dünya genelinde önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşması bekleniyor. Türkiye’de 350’den fazla trüf mantarı toplayıcısı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 250 milyon dolarlık trüf mantarı ticaret hacmi var. Tahmin edilen değer ise 1,5 milyar dolar. Avrupa’da trüf mantarının kilosu türüne göre 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor. Doç. Dr. Peter Körner, hedeflerinin trüf mantarı toplayıcılığını resmi hale getirerek Türkiye’nin trüf mantarı haritasını çıkarmak olduğunu söyledi. Almanya’da toplam bin 500 Michelin seviyeli lokantada trüf mantarı kullanımı olduğunu belirten Körner, Borsa ile yasal şekilde toplanan trüf mantarlarının gerçek değerinde ihraç edileceğini vurguladı. Peter Körner, “Trüf mantarı avcıları kayıt altında olmadığı için toplanan mantarların büyük kısmı kaçak bir şekilde yurt dışına çıkarılıyor. Bizim güzel trüf mantarlarımız İtalyan trüf mantarı olarak yurt dışında yüksek bedellerle satılıyor. Orman köylülerine verilecek eğitimlerle oluşturulacak altyapı ile Almanya’dan başlayıp, Hollanda, Luxemburg, Belçika ve Fransa’da Türk Trüf Mantarı satışını hedefliyoruz. Ayrıca Trüf mantarlı zeytinyağı gibi yan ürünlerle de yeni bir Türk markası yaratmayı planlıyoruz” dedi.

“Orman köylüleri toplama sistemine dahil edilmeli”

Orman köylülerinin sisteme dahil edilerek borsada belirlenecek fiyatlardan satış yapacaklarını ifade eden Peter Körner, “Fiyat belirlemesi konusunda net bir yüzdelik sistem olacak ve Avrupa’daki satış fiyatının belli bir yüzdesi alış fiyatı olarak toplayıcılara verilecek. Fiyatlar web sitesinde ilan edilerek güncel tutulacak. Bunun yanı sıra trüf mantarı avcılığının düzenli ve her sene aynı yerde devam etmesi sağlanacak. Biz Türkiye’de resmî olarak trüf mantarı avcılığını yaygınlaştıracağız. Bu mantarın Türk ve Avrupa mutfaklarında yer almasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Yanan ormanların büyük kısmı trüf mantarı ormanlarıydı”

Lisanslı trüf mantar avcılarının aynı zamanda Türkiye’deki ormanlara Orman Bakanlığı denetimi ile gönüllü bekçilik yapacağını ifade eden Körner, böylece orman köylülerinin gelirlerini de artırarak kırsal kalkınmaya katkı sağlanacağını kaydetti. Geçen yıl yaşanan yangınlarda trüf mantarı ormanlarının büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Peter Körner, “Yıl boyunca Türkiye’nin pek çok noktasında toplanabilen trüf mantarı için orman köylülerine eğitimler verilecek. Trüf mantarı avcıları aynı zamanda gönüllü doğa koruyucularıdır. Trüf mantarından para kazandıkları için doğanın korunmasına azami hassasiyet gösteriyorlar. Ancak toplama lisanslı olmadığı için kolluk kuvvetleriyle sorunlar yaşayan köylüler ormanlardan uzaklaşmaya başladı. Hedefimiz Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda beyan sistemini hayata geçirmek” açıklamasını yaptı.

Eğitimli köpeklerle arama yapılıyor

Trüf mantarının eğitimli köpeklerle aranabildiğinin altını çizen Peter Körner, bu kapsamda barınaklarda bulunan köpeklerin de trüf mantarı arayıcısı olarak yetiştirilebilmesi için çeşitli kurumlarla işbirliğine gideceklerini aktardı. Körner ayrıca, elde edilecek gelirin bir kısmının sokak hayvanlarının korunması için ayrılacağını da duyurdu. Oluşturulacak altyapı için özel sektörden de destekler aldıklarını dile getiren Körner, ilerleyen süreçte köylüler tarafından oluşturulacak kooperatifler aracılığıyla borsanın yönetilebileceğini de bildirdi.