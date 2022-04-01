Kimpur, Düzce yatırımının projelendirilmesini tamamladı

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİMPUR), Düzce Gümüşova OSB’de yeni üretim tesisi kurmak için projelendirmesini tamamladı. Yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak yatırımın toplam maliyetinin 15 milyon doları aşması bekleniyor. Kimpur, tam üretim kapasitesine 2022-2024 döneminde ulaşması hedeflenen yatırımın bina inşaatı ve güneş enerji santrali için Pekintaş AŞ ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık anlaşma gerçekleştirdi.

Kimpur GES yatırımıyla, üretimde enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Düzce’deki yeni üretim tesisinde geri dönüşüme odaklanan Kimpur, bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55’ini karşılamasının yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salımının önüne geçmeyi planlıyor.

“Üretim kapasitemizi artırıyoruz”

Düzce’de 65 bin ton kapasiteli yeni yatırımla, üretim kapasitelerini ciddi oranda artırdıklarını belirten Kimpur Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, “Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlara devam ediyoruz. Küresel sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve temiz enerji kullanımı ile uyumlu biçimde sektörümüzdeki dönüşüme öncülük ederken, üretim kapasitemizi önemli ölçüde yükselttiğimiz yeni yatırımımızla ölçeğimizi büyüterek her yönden ihracat ve rekabet gücümüzü artırıyoruz.” dedi.