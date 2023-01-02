Kimpur, SAHA İstanbul’a üye oldu

39 yıllık deneyimi ile poliüretan sektörünün önde gelen şirketlerinden Kimpur, savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda balistik uygulamalara yönelik ileri teknoloji poliüretan sistemlerden, su altı sonar için özel elastomerlere, yüksek mukavemet ve hafiflik gerektiren özel kaplama sistemlerine kadar birçok farklı ürün geliştirmek üzere proje çalışmalarına devam ediyor. Şirket, savunma sanayine hammadde üretme üzerine geliştirdiği proje çalışmalarına yönelik faaliyetlerini artırma hedefleri doğrultusunda SaSaD’tan sonra SAHA İstanbul’a da üye oldu.

Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65 bin sanayici firmanın iş birliği ile ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılında 27 kurucu üyenin girişimleriyle kurulan SAHA İstanbul, Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul sanayisinin, katma değeri yüksek ve teknolojik ürünler üretmesini amaçlıyor. Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyeleri arasındaki iş birliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı vizyon edinen SAHA İstanbul, üyelerini yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek amacıyla ilgili kamu otoritelerine, bilim ve araştırma kurumlarına ve üniversitelere destek oluyor.

“Yeni projelerle savunma sanayimize ve ülkemize hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

27 kişilik donanımlı bir Ar-Ge ekibine sahip olduklarına dikkat çeken Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, Mayıs 2017 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi sertifikasına sahip olduklarını ve sektörde uzman bu ekiplerle sürdürülebilir ve yüksek katma değerli ürünler üretmeye devam ettiklerini vurguladı. Bu sayede hem üniversitelerle hem müşterilerine özel yeni ürünler geliştirdiklerinin altını çizen Karaca, “Mevcut projelerimiz ve portföyümüze katacağımız yeni projelerle savunma sanayimize ve ülkemize hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SaSaD üyeliğimizde olduğu gibi SAHA İstanbul üyeliğimizin de sektörel gelişmelerin yakından takibi ve paydaşlarımızla iş birlikleri konusunda faaliyetlerimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

SaSaD ve SAHA İstanbul’un güçlü ağında yer alan ve savunma sanayiine yönelik çalışmalarını artırmayı hedefleyen Kimpur; büyüyen iş hedefleri doğrultusunda bu kritik endüstride önemli hammadde geliştirme projeleriyle güçlü adımlar atmaya devam edecek.