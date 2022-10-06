Kimpur’da üst düzey üç atama

Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan Kimpur, büyüyen iş hedeflerine paralel olarak Türkiye’deki yönetim kadrosunu güçlendirdi. 45’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirkette gerçekleştirilen üst düzey üç atama ile Mali İşler Direktörlüğü görevine Zafer Demirel, İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Türker Tuncer ve Satın Alma ve Dış Ticaret Direktörlüğü görevine ise Mehmet Bürge Bilgin getirildi.

Lisans eğitimini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İktisat Bölümünde tamamlayan Zafer Demirel, çalışma hayatına 2006 yılında Deloitte firmasında başladı. Sonrasında sırasıyla Borusan Holding, Anadolu Efes, Sütaş ve son olarak 2018-2022 yılları arasında Anadolu Isuzu’da Finans ve Raporlama Başkanı olarak görev aldı. Kimpur’a CFO olarak atanan Zafer Demirel, muhasebe, finans ve yatırımcı ilişkileri departmanlarının yönetimini üstelenecek.

2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İşletme bölümlerinden birlikte mezun olan Türker Tuncer, 2005 yılında İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006-2015 döneminde Sabancı Holding bünyesinde farklı şirketlerde İnsan Kaynakları Yöneticisi/Müdürü olarak görev yapan Tuncer, akabinde sırasıyla Yıldız Holding/Pladis, Nobel İlaç’ta İK Grup Müdürü, Kibar Holding ve Balparmak’ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştı. Tuncer, Kimpur’da insan kaynakları, idari işler ve çalışma ilişkilerindeki tüm süreçlerden sorumlu olacak.

Mehmet Bürge Bilgin, 2000 yılında Bradley Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi ve kariyerine ABD’de satış mühendisi olarak başladı. Devamında Illinois Institute of Technology de MBA programını tamamlayıp Türkiye’ye dönerek Koç, Özyeğin ve Sabancı grup şirketlerinde satın alma bölümlerinde görev aldı. Son olarak Betek-Nippon Paints firmasında Satın Alma Müdürü olarak görev yapan Bilgin, Kimpur’un satın alma ve dış ticaret süreçlerinden uçtan uca sorumlu olacak.