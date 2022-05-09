Kimpur’dan 175 milyon TL’lik kâr

Poliüretan sistem üreticisi Kimteks Poliüretan (KİMPUR), 2022 yılının birinci çeyreğine dair finansallarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kimpur’un 2022 yılının ilk 3 ayında konsolide gelirleri yüzde 126 artış ile 981 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2021’in aynı döneminde konsolide geliri 434 milyon TL idi. Kimpur’un 2022 yılının ilk 3 ayında elde ettiği brüt kâr bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 139 artarak 160 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 18,5 ile 181 milyon TL’ye yükseldi.

Açıklamaya göre, Kimpur’un dönem kârı faaliyet gelirleri ve diğer gelirlerin toplamında, 2021 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 400 artarak 35 milyon TL’den 175 milyon TL’ye yükseldi. Ocak–Mart 2022 döneminde yurt içi pazarlara ve ihracat pazarlarına yaklaşık 25 bin ton poliüretan sistemleri satışı gerçekleştiren Kimpur’un satışlarında ihracat ve ihraç kayıtlı satışların payı yüzde 27 olarak gerçekleşti.

“Yeni yıla yüksek bir performans ile başladık”

İlk çeyreğe ait finansal sonuçları değerlendiren Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat gibi farklı sektörler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren kimya sanayi şirketi olarak, halka arzımızla birlikte yeni yıla yüksek bir performans ile başladık. Bu performansın arkasında disiplinli bir yönetim, yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız bulunuyor. Güvenilir bir iş ortağı olarak, yıllık 129 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için destek veriyoruz. En önemli rekabet avantajlarından biri olan Kimpur Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillendi. Bu sayede şirket özellikle son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etti. 2022’nin ilk çeyreğinde de, yaklaşık 25 bin ton satış ile satış gelirleri ve net kârlılıkta bütçelerinin üzerinde bir performans gösteren şirketimizin, 2022 yılı toplamında ihracatını daha da artıracağı ve bu performansına devam edeceğini öngörüyoruz.”