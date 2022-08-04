Kimpur’dan 2,2 milyar lira konsolide gelir

Poliüretan sistem üreticisi Kimteks Poliüretan (KİMPUR), 2022 yılının ikinci çeyreğine dair finansallarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan finansal tablolara göre, Kimpur’un 2022 yılının ilk 6 ayında konsolide gelirleri yüzde 126 artış ile 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti (2021 ilk 6 ay: 970 milyon TL). Kimpur’un 2022 yılının ilk 6 ayında brüt kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 378 milyon TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise yüzde 142 artış ile 416 milyon TL’ye yükseldi.

Kimpur’un esas faaliyet kârı ise, 2021 yılının ilk yarısına göre yüzde 147 artarak 165 milyon TL’den 408 milyon TL’ye yükseldi. Ocak – Haziran 2022 döneminde yurt içi ve ihracat pazarlarına yaklaşık 51 bin ton poliüretan sistemleri satışı gerçekleştiren Kimpur’un, toplam satışlarındaki ihracat ve ihraç kayıtlı satışlarının payı ikinci çeyrekte yüzde 34’e yükselirken, bu oran yılın ilk 6 ayının toplamında yaklaşık yüzde 31’e geldi.

“Düzce yatırımımız son hızla devam ediyor”

Verileri değerlendiren Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, “Halka arzımızla birlikte yüksek bir performansla başladığımız yeni yılı aynı istikrarla sürdürüyoruz. Bu performansın arkasında disiplinli bir yönetim, yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarımız bulunuyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 26 bin ton satış ile satış gelirleri ve net kârlılıkta bütçelerinin üzerinde bir performans gösteren şirketimizin, 2022 yılı toplamında ihracatını daha da artıracağını ve güçlü performansına devam edeceğini öngörüyoruz. Global bir oyuncu olma yolunda yatırımlarla kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz, bu kapsamda Düzce yatırımımız son hızla devam ediyor. Bu yatırımın 2023 yılı başında hayata geçmesini planlıyoruz. Ayrıca temettü verimliliği yüksek bir şirket olma stratejimize uygun olarak da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dönem karının yüzde 50’sinin pay sahiplerine dağıtılması politikası ile yatırımcımıza değer yaratmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.