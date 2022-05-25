KİMPUR'dan Düzce'ye 250 milyon liralık fabrika yatırımı

Osman KILIÇ

Ayakkabı, otomotiv, mobilya, ısıtma-soğutma ve inşaat gibi farklı sektörlerde kullanılan poliüretan sistemler üreten Kimteks Poliüretan (KİMPUR), yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. KİMPUR, yeni adımını Düzce’de kuracağı tesisin temelini atmak oldu. Firma, 250 milyon TL yatırımlar 65 bin ton kapasiteli fabrika kuracak. Tesisin enerjisi de güneş enerjisi santraliyle (GES) karşılanacak. KİMPUR, GES yatırımıyla, üretimde enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlarda rekabetçi yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni tesiste üretimi geri dönüşümle yapacak

Sürdürülebilirlik hedefl eri kapsamında Düzce’deki yeni üretim tesisinde geri dönüşümle üretim yapmak isteyen KİMPUR, bu yatırımla toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 55’inin karşılamanın yanı sıra yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salımını azaltmayı da hedefl iyor. Üretim tesisinin projelendirmesini tamamlayan ve Pekintaş AŞ ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık anlaşmaya imza atan KİMPUR, inşaatın projelendirilmesinde ünlü mimar Nevzat Sayın ile çalıştı. Düzce Gümüşova OSB’de temeli atılan fabrikada, 50 bin ton kapasiteyle poliüretan sistemleri, 5 bin ton kapasiteyle polyester poliol ve 10 bin ton kapasiteyle eva granül hammadde üretilecek. Polyester poliolün, geri dönüşüm tesisinde yeşil ürün gamı kapsamında pet artıklarından sentezlenerek elde edilen hammaddeyle üretilmesi planlanıyor.

“Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlara devam ediyoruz”

Temel atma töreninde konuşan KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Düzce’deki yeni yatırımla birlikte üretim kapasitelerini ciddi oranda artıracaklarını söyledi. Halihazırda 129 bin ton olan kapasiteyi, yurtdışı ve Düzce yatırımlarıyla 200 bin tona çıkarmayı hedefl ediklerini ifade eden Mizrahi, “Sektörümüzde küresel ölçekte en büyük 10 firma arasında yer alarak, konumumuzu daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Temelini attığımız tesis, 10 yıllık büyüme planımızın önemli adımların biri. Tesisimizin, Düzce için de önemli bir sanayi kuruluşu olacağından kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.

"Düzce, ihracat üssümüz olacak"

Türkiye’de halihazırda Gebze’de bir tesisleri olduğunu söyleyen KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca, “Türkiye’de 400 bin tonluk bir poliüretan pazarı var. Bizim Gebze’deki kapasitemiz 129 bin tonluk kapasitede. Bu yıl da üretimimizin 100 bin tona ulaşmasını bekliyoruz” dedi. 5 yıl içinde kapasitelerini 165 bin tona taşıma hedefl eri olduğunu aktaran Karaca, “Yüzde 30 ihracatımız var, hedefimiz yüzde 40’lara ulaşmak” diye konuştu. Düzce’deki yatırımın Türkiye’deki ikinci tesisleri olduğunu belirten Karaca, “Burayı ihracat pazarlarımız için üretim üssü olarak kullanmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.