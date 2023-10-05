KİMPUR’dan Düzce’ye 65 bin ton kapasiteli yatırım

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ (KİMPUR), Gebze ve Letonya'nın ardından Düzce'de 400 milyon lira kaynakla yeni bir fabrikayı devreye aldı. Bu yatırımla Türkiye'de 130 bin ton, Letonya'da 25 bin ton olan üretim kapasitesini toplamda 200 bin tonun üzerine çıkaracak.

5 kıtada 50'den fazla ülkeye, ayakkabı, otomotiv, mobilya, yalıtım-inşaat ve savunma sanayi gibi farklı sektörlerde kullanılmak üzere poliüretan sistemler üreten şirketin Düzce’deki yeni üretim tesisinde güneş enerjisi gibi yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynakları kullanılacak.

400 milyon TL yatırımla GES kurdu

Toplam yatırım maliyeti 400 milyon TL'yi aşan güneş enerjisi santrali (GES) de devreye alan şirketin, üretim de enerji maliyetlerini azaltarak ihracat ve iç pazarlardaki rekabetçi yapısını da güçlendirdiğini bildirildi. Ayrıca, tesiste yaklaşık yüzde 55'lik bir elektrik tüketimini karşılamayı ve yılda yaklaşık 679 ton karbondioksit salınımını azaltmayı planladığı ifade edildi.

Yeni yatırım, KİMPUR'un mevcut 50 bin tonluk poliüretan sistemlerine ek olarak, 5 bin tonluk yeşil ürün yelpazesini oluşturan PET atıklarından sentezlenen polyester poliol için özel bir geri dönüşüm tesisi ve ayrıca KİMPUR’un iştiraki olan Kimpast firması bünyesinde 10 bin tonluk ek 'eva granül ham madde' kapasitesini içeriyor. Bu üretim kapasitesine 2024-2025 döneminde ulaşılması hedefleniyor. Düzce’deki yeni üretim tesisi için Pekintaş A.Ş ile anlaşmaya imza atan KİMPUR, inşaatın projelendirilmesinde ünlü mimar Nevzat Sayın ile çalıştı.

Üretim kapasitesi 200 bin tona çıktı

KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, Düzce’deki yeni 65 bin ton kapasiteli fabrikanın açılışıyla birlikte şirketin lider konumunu daha da güçlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Düzce’deki yeni üretim üssümüz, inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkelerimizin bir yansımasıdır. Bu yeni üretim tesisimiz sadece kendi büyümemize katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzu da gösteriyor.”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise “Avrupa'da 25 bin ton, Türkiye'de ise 130 bin ton kapasiteli Gebze tesisimiz ve temmuz ayında 30 bin tonunu devreye aldığımız 65 bin ton kapasiteli Düzce'deki yeni üretim tesisimizle birlikte, üretim kapasitemizi 200 bin tonun üzerine çıkararak bölgenin en büyük poliüretan üreticisi konumundayız ve dünyadaki ilk 10 poliüretan üreticisinden biri olma hedefimize ise her geçen gün yaklaşmaktayız. Aynı zamanda Düzce tesisimiz, hedefimize alabileceğimiz yeni ürün gruplarına da üretim merkezi olabilecek bir alan ve altyapı fırsatı da sunacak” diye konuştu.

Solar panel yatırımıyla elektriğini kendi üretecek

Düzce'deki tesisin, çevresel sürdürülebilirlik anlamında da öne çıktığını söyleyen Karaca, "Faz 3'ün de tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaştığımızda elektriğimizin yüzde 55'ini kendimiz üreteceğiz. Bu hedef doğrultusunda solar panel yatırımı gerçekleştirdik” dedi.