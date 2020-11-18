Kimya yatırımıyla ithalatı azaltacak

Koyuncu Grup, kostik maddesinin ithalatını azaltmak için klor alkali tesisi yatırımına başladı. Firma, Konya’da 33 bin metrekare alanda kuracağı tesis için 150 milyon TL yatırım yapacak. Tesis tamamlandığında ilk aşamada 80 kişi istihdam edilecek ve yılda 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Koyuncu Grup İcra Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, temel hammaddesi tuz olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi’nde yer alan klor alkali ürünlerinin petrokimya, deterjan, demir-çelik, tekstil, kağıt, otomotiv, gıda, boya ve metal sanayileri gibi pek çok alanda kullanıldığını belirtti. Koyuncu, “Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı ve cari açığı azaltma, istihdamı artırma, katma değeri yüksek üretime yönelik kimya sektöründe yatırım yapma kararı aldık. Kimya sanayii modern dünyadaki endüstriyel üretimin temel bileşenlerinden biri” dedi.

Üretiminde girdi olarak kimya sanayi ürünü kullanılmayan sektörün az olduğunu ifade eden Koyuncu, “Klor alkali tesislerinde tuz, su ve elektriğin elektroliz yoluyla etkileşimi sonucu stratejik öneme sahip olan klor, kostik soda ve hidrojen ana ürünleri elde ediliyor. Konya’da yüzde 100 özkaynaklarımız ile yapacağımız bu tesiste ilk etapta kostik, klor, sodyum hipoklorit ve hidroklorik asit üretimi yapılacak. İlerleyen dönemlerde türev ürünlerin üretimi için yatırımlarımız devam edecek. Yatırımımızda teknoloji seçimi yapılırken sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek son teknolojiler esas alındı” şeklinde konuştu.