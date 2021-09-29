Kınay Taşımacılık, New York’ta ofis açacak

Türk taşımacılık ve lojistik sektöründe acentecilik, gemi operatörlüğü, liman servisleri ve depoculuk, navlun sevkiyatı, aracılık, mümessillik ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren Kınay Taşımacılık ve Lojistik (KTL), yatırımlarına devam ediyor.

Yılda yaklaşık 3 bin gemiye servis veren acentesi, 500 den fazla ticari bağlantıya aracılık hizmeti veren brokerlik şirketi ve diğer iştirakleriyle birlikte konsolide cirosu 350 milyon doları aşan şirket, Amerika pazarına girmek için gelecek yıl New York’ta ofis açılmasını yatırım planları arasına dahil etti. Pandemi sürecinde istihdamını yüzde 10 oranında artıran Kınay, bugün itibarıyla Türkiye'de 500, yurtdışı ofislerde 100 olmak üzere 600 kişiye istihdam sağlıyor.

Cirosunu milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Sürekli bir değiş ve gelişimin içinde olduklarını söyleyen Kınay Yönetim Kurulu Başkanı Sina Kınay, en gelişmiş teknolojik yazılımlara yatırım yaparak hizmet süreçlerinin verimliliğini artırdıklarını kaydetti. Kınay, küresel pazarda faaliyet gösteren ve uluslararası rekabette söz sahibi bir şirket olmak için gerekli planlamayı yaptıklarını aktardı.

Dünya çapında oyuncuların arasına girmek için yılda en az 300 bin TEU kapasitenin üzerine çıkılması gerektiğine işaret eden Kınay, Türkiye'nin jeopolitik konumunu ve gelişen ekonomisini fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Bu doğrultuda gelecek 5 yıl içinde 400 bin TEU navlun taşıma kapasitesine ulaşmak istediklerini belirten Kınay, 350 milyon dolar olan kümüle cirolarını da milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

170 bin TEU taşıma hamine ulaştı

Kınay Taşımacılık ve Lojistik İcra Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu ise, ofis yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye'de sadece liman olan yerlerde değil, ticaretin yoğun olduğu şehirlerde ofis yapılanmasını tamamladıklarını açıklayan Dillioğlu, şunları kaydetti: "İnanmak, başarmanın yarısından fazlasıdır. Çin, İngiltere, Benelüks, Vietnam ve Tayland'ın ardından Amerika pazarına girmek için gelecek yıl New York'da ofis açmayı planlarımız arasına aldık. Ofislerimizin hâlihazırda faaliyetlerini sürdürdüğü Uzakdoğu'nun kilit ülkeleri Vietnam, Tayland, Çin ile Amerika arasındaki ticaretten daha çok pay alarak, yurtdışı gelirlerimizin ciromuz içerisindeki oranını yüzde 15'den yüzde 50 seviyesine çıkarmak istiyoruz.”

Deniz ve karanın yanı sıra 2017’den itibaren hava taşımacılığı da yaptıklarını anlatan Dillioğlu, Türkiye'de 130 bini ihracat ve 40 bini ithalat olmak üzere toplam 170 bin TEU taşıma hacmine ulaştıklarını bildirdi.