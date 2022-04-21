Kinder'in bazı ürünleri için toplatma kararı

Salmonella şüphesi nedeniyle Kinder Schoko Bons ürünlerinin iki partisi piyasadan toplatılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Bu doğrultuda Kinder markalı bir ürün için toplatma kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, Kinder Schoko Bons isimli ürünün son tüketim tarihleri 08 Temmuz ile 15 Temmuz olan iki partisi piyasadan toplatılacak.