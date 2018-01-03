Kinteks’ten ‘işten çıkarma’ iddialarına yanıt

03 Ocak 2018

BURSA - Harput Tekstil Kinteks Fabrikası ile ilgili işten çıkarma haberlerine yönelik olarak Kinteks’ten açıklama geldi. Kinteks Fabrika Müdürü Haluk Özçağatay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde firmalarıyla ilgili işten çıkarma haberleri yayınlandığını belirterek, “Söz konusu fabrikamızda 660 kişi çalışmaktadır ve geçen yıl istihdamı artırma sıralamasında ilk beşe girmiştir. Yılsonu itibariyle azalan işleri düşünerek, iş verimliliği ve üretim kalitesini artırmak için performansı düşük, son iki yılda iş disiplini ve verimsizliği 420 ayrı tutanakla tespit edilen toplam 42 kişinin sosyal hakları ödenerek iş akitleri fesh edilmiş, 20 arkadaşımız da kendi isteğiyle yine tüm haklarını alarak ayrılmıştır. Bu durum tamamen rutin bir uygulamadan ibarettir ve iş akitlerinin sona erdirilmesinde herhangi bir işçi kuruluşuna üye olup olmamaları göz önüne alınmamıştır” dedi.

Özçağatay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kinteks’in; Çalışma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, OSB Müdürlüğü ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca sürekli denetlendiğini vurguladı.

“Sektörümüzün asıl ve temel sorunu haksız rekabettir”

Öte yandan sektörün asıl ve temel sorununun haksız rekabet olduğuna işaret eden Özçağatay, “OSB dışında özellikle şehrin doğu kesiminde üretim yapan, isimleri kamuoyunca malum, kaçak su kullanan, arıtması olmayan, kaçak işçi çalıştıran, kömür kullanan ve çeşitli yasal boşluklarla yurtdışından işçi getiren, yeterince denetlenmeyen firmaların haksız rekabetleriyle karşı karşıya bulunmaktayız” dedi. Tüm kamu kuruluşlarını ve STK’ları, sendikaları bu tür firmalarla mücadeleye davet eden Özçağatay, şunları kaydetti:

“Tekstil sektörünün tıpkı otomotiv sektörü ve yan sanayisinde olduğu gibi eşit üretim şartlarıyla üretim yapması, haksız rekabetin ortadan kalkması, çalışanlarıyla yönetenleriyle mutlu olarak ülke ekonomisine katkıda bulunması vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedef için ilgili tüm taraflarla işbirliği ve diyaloğa hazırız.”