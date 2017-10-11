Kiptaş’tan Zeytinburnu’nda 450 milyon TL’lik dönüşüm

11 Ekim 2017

Sibel SANCAKLI

KİPTAŞ, kentsel dönüşüm projelerine devam ediyor. Bugüne kadar inşa ettiği 75 bin konutun ardından şirket, İstanbul Veliefendi’de 450 milyon TL yatırımla 1262 konutluk yeni bir projeye imza atıyor.

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan Locamahal Veliefendi’de en küçük dairelerin metrekaresi lansmana özel 5 bin 750 TL’den başlıyor.

“Yerinizi alın, geleceği kazanın” sloganıyla KİPTAŞ, sosyal donatıları ve neredeyse tüm ulaşım akslarının yakınında yer almasıyla da yatırımcılara avantaj sağlamayı hedefliyor.

75 bin konutun ardından hayata geçirdikleri projeyle kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; “Böylesine değerli bir bölgeye yatırım yapmaktan, kentsel dönüşüm için örnek teşkil edecek bir projeyi daha hayata geçirmekten ve bu değerli bölgeye daha çok değer kazandırıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Burası ciddi anlamda potansiyeli yüksek bir lokasyon. Kentsel dönüşüm noktasında İstanbul’da, özellikle Zeytinburnu ve çevresinde gerçekleştirilecek her bir projenin önemi büyük. Sonuçta halkımıza hizmet ediyoruz, daha modern, sağlıklı, güvenilir, deprem riski öngörülerek inşa edilmiş yepyeni evler teslim ediyoruz. KİPTAŞ olarak 450 milyon TL yatırımla inşaa edeceğimiz Locamahal Veliefendi projemizle bölgeye biz de maksimum katma değer sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Metrekaresi 5.750 TL’den başlıyor

Büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği ile metrekaresi lansmana özel 5.750 TL’den başlayan toplam 1.262 konut yer alıyor. Spor sahaları, temalı çocuk oyun alanları, fitness merkezi, sauna, Türk Hamamı, havuz, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurlarıyla projede zengin sosyal donatılar mevcut. Ayrıca çocuklara özel; atlama taşları, metal sazlıklar, tırmanma duvarı, kum havuzu, kaydırak, tünelli kaydırak, oyun tepeleri ve temalı oyun parklarıyla çocukların dünyasına hitap edecek ayrıca geniş alanlar sunuluyor. Projede her daireye özel tanımlanan otopark alanlarının yanı sıra 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti bulunuyor.

Bölge'nin ulaşılabilir projesi

E-5 Otoyolu’nun yanı başındaki konumuyla bölgenin en ulaşılabilir projesi olma iddiasındaki Locamahal Veliefendi, Zeytinburnu Metro durağına yürüme mesafesinde bulunuyor. Locamahal Veliefendi, sahil hattı, E-5 Otoyolu’na yakınlık, metro, metrobüs, deniz otobüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi toplu ulaşım akslarının yakınında yer alıyor. Sahil yolu bağlantısıyla Bakırköy Deniz Otobüslerine, Avrasya Tüneline ve Marmaray’a 5’er dakikalık mesafede konumlanan projenin Aralık 2020’de teslim edilmesi planlanıyor. Projenin inşa çalışmaları devam ediyor.

Silivri’de evi olmayan için 2 bin konutluk projeye başlıyor

Farklı yerlerdeki proje girişimlerini devam ettirdiklerini kaydeden KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım önümüzdeki ay başlayacakları projleriyle ilgili de bilgi verdi. Yıldırım, “Silivri’de evi olmayanlar için 2 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi planlıyoruz. Önümüzdeki ay çalışmalarına başlayacağız” dedi.