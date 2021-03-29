Kira öder gibi dijital çözüm sağlayacaklar

Şebnem TURHAN

Finansal Kurumlar Birliği ve Koç Sistem Türkiye’de ilk kez kurumların ortak verilerini bulutta saklayabilmeleri ve ortak dijital çözümlerden yararlanmaları için Ortak Veri Merkezi’ni hayata geçirdi. Finansal Kurumlar Birliği’nin yeni düzenlemeyle birlikte birliğe katılan 230 kurum bu sistemden düşük maliyet ve kira öder gibi yararlanabilecek.

Finans kuruluşları, veri güvenliği ve müşteri mahremiyeti gibi konular çerçevesinde oluşan yasal kısıtlamalar nedeniyle yakın zamana kadar genel bulut platformlarının avantajlarından faydalanamıyordu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) düzenlemesiyle finans kuruluşlarına toplu bulut sistemiyle dışardan hizmeti alma imkanı getirildi. Harekete geçen FKB ve Koç Sistem finans sektörüne özel ilk bulut hizmeti “Ortak Veri Merkezi’ni hayata geçirdi. Bankalar dışında BDDK’ya bağlı Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman şirketleri de tebliğ ile gelen düzenleme kapsamında OVM hizmetlerinden faydalanabiliyor. Meclis’ten geçen yeni yasa ile varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri de FKB çatısı altında bu hizmetten yararlanabilecek.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke ve Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, yeni sistemi Dünya’ya anlattı. Eke, yasa değişikliğiyle varlık yönetim şirketleri ve tasarruf finansmanı şirketlerinin de eklenmesiyle bankaların harici kendilerine de dışarıdan bulut sistemiyle hizmet alma hakkı tanındığını dile getirerek, “Biz buna can havliyle sarıldık, birliğimizdeki şirketlerin önünü açtı bu düzenleme” dedi.

‘Finans sektöründe payımızı artıracak’

Eke, birlik üyesi şirketlerin bankalar kadar büyük olmadığını ve belli bir ölçekte olduklarını kaydederek şunları söyledi: “Banka dışı finansın finans sektöründen aldığı pay yüzde 13. Mevcut 96 lisanslı ve yeni katılımlarla 230 civarı bir şirkete ulaşıyoruz ve çok parçalı bir yapıdayız. Bulut bilişim gibi büyük maliyetler bir defalık da değil. Sürekli yatırım gerektiren bir sistem. Ve küçük şirketlerin bu maliyetten sıkıntıya girmesi söz konusuydu. Bizim kurduğumuz merkez bu şirketler için can simidi oldu. Şimdi lisansları yazılımları tek noktada topluyoruz. Şirketlerin kullandığı hizmet kadar aylara bölüyoruz. Baştan yatırım yapıp maliyetine katlanmıyorlar. Maliyet kira öder gibi ödeniyor.”

Bilgi işlemleri tebliği doğrultusunda şirketlerin ciddi yaptırımlar yapması gerektiğini vurgulayan Eke, Ortak Veri Merkezi’nin ciddi bir maliyet avantajı sağladığına dikkat çekti. Eker, insan kaynağı anlamında da avantaj sağladığını ifade ederek, “Bilgi işleme ayrılan pay arttıkça bizim gibi şirketleri rahatsız ediyor, biz bu yükleri Koç Sistem’e sisteme bırakmış oluyoruz. İstenilen hizmet alınabiliyor. Böylece büyük ve küçük şirketler herkes artık eşit bir yolda yürüyor. Finans sektöründen pay alma kolaylığı ve payımızı artırma kolaylığı sağlıyor. Bizim işimiz olmayan işleri işi olan insanlara devretmemizi sağlıyor” dedi.

Aynı zamanda tek tek yatırım yapılarak ülke kaynaklarını gereksiz harcamanın da önüne geçileceğini söyleyen Eke, "Birlikten güç doğuyor. Her hizmeti de almak zorunda değilsiniz. İhtiyacınızı alıp onu ödeyebiliyorsunuz” diye konuştu.

Finansta demokratikleşme sağlayacak

Koç Sistem Genel Müdürü Akarca da Türkiye finans sektörü için ileriye yönelik önemli bir adımın atıldığına dikkat çekerek, “Yeni düzenlemeyle dijital bankacılık daha güçlü bir kulvara girdi. Bankaların ve finans kuruluşlarının ürün ve hizmetlerde rekabetçi olması artırıldı. Yeni teknolojiler tek bir noktadan merkezi olarak güncellenmesi sektöre önemli maliyet avantajı sağlayacak. Ortak Veri Merkezi’nin normal bulut sisteminden farklı BDDK’ya yüzde 100 uyumlu şekilde hayata geçirilmiş olması çok önemli. İrili ufaklı birçok fraklı alanlarda işletmeler var ve büyük bankaların gücüne sahip değiller. Açıkçası bu merkez bir demokratikleşme sağlayacak” dedi.

Kurumlar istediği hizmeti alabilecek

Koç Sistem Genel Müdürü Akarca bulut teknolojileri dünyada uzun zamandır kullanıldığını ve finans açısından bu bilgileri halka açık bulut sisteminde tutmanın sakıncalı olabildiğini kaydederek şöyle devam etti: “Finans kurumları ya kendine özel bir bulut yatırımı yapmak zorunda kalıyordu veya hiç bulutu kullanmıyordu. FKB ile beraber BDDK kurallarına uygun ilk bulut hizmeti veri merkezini kurduk. Tüm sistemler altyapılar tamamen izole. Sistem sadece FKB üyeleri için tahsis edilmiş ve bu kapsamda bulut hizmetinin yanı sıra yedekleme, felaket kurtarma hizmet isteyen tüm üyelere standart olarak sunuluyor. Yönetilen hizmetler kapsamında Ortak Veri Merkezi’nde şirketler siber güvenlik, eposta yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi gibi konularda kendi içlerinde fazla insan kaynağı barındırmadan uygun maliyetlere temin edebiliyor.”

TBB de ortak merkez kurabilir

Ortak Veri Merkezi sayesinde ileride şubesiz bankacılık hizmeti vermek konusunda önemli açılımlar gelişmelerin olduğunun görüleceğini söyleyen Akarca, “Fintech uygulamaları artacak. Tüketiciye, KOBİ’lere sunulan seçenekler artacak. Finans sektörü yoğun veri kullanımıyla lider sektör. FKB ile ilk defa yapılıyor bu Türkiye’de. Benim ümidim bunun tüm sektöre dinamizm kazandırması. Maliyet avantajı, esneklik sağlaması, daha hızlı ve farklı bir takım hizmetlerin tüm kurumlarımız tarafından ulaşılabilir olması. Akarca, Türkiye Bankalar Birliği’nin de üyeleri için böyle bir ortak merkez yatırımı yapabileceğini dile getirerek “Kesinlikle maliyet avantajı sağlar. Bilişim ithalata dayalı konular olduğu için ortak yatırımla gereksiz kamu kaynağının kaybının da önüne geçilebilir” dedi.