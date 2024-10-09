“Kirada 40-100 bin liraları duyunca şaşırıyorum”
Geliştirdikleri 6 konut projesine 1-1,5 milyar dolar yatırım yapan Artaş, 2025'te Pınar Süt ile Eczacıbaşı Serum fabrikasının olduğu Cendere’de yeni proje başlatacak. Artaş Holding YK Başkanı Çetinsaya, “50 - 100 bin liralık kiraları duyunca şaşırıyorum, insanlar ne maaş alıyor ki bu kiraları ödesin” dedi.
Hamide HANGÜL
Bu yıl toplam 2 bin 600 konuttan oluşan 3 projeyi teslim edip, 3 projeyi de teslim edecek olan Artaş, önümüzdeki yıl da Pınar Süt ile Eczacıbaşı Serum fabrikasının olduğu Cendere bölgesinde yeni konut projesine başlayacak. 2024’de tamamlanan toplam 6 konut projesinin yatırım değeri ise 1-1,5 milyar doları buldu. Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 40 bin konut ürettiklerini, her yıl 4-5 bin arası konut projesi geliştirdiklerini açıkladı.
6 projeye 1,5 milyar dolar
Artaş’ın geliştirdiği 6 konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Süleyman Çetinsaya, “2 bin 600 konut, 405 ticari birim teslim ediyoruz, bu teslim edilecek projelerin yatırım değeri 1-1,5 milyar dolar. Gelecek yıl başlayacaklarımız da var. Bu kapsamda 2025’de Cendere’de projeye başlayacağız. Eczacıbaşı serum fabrikası vardı, konut ve ofis projesi geliştireceğiz orada. Vadi İstanbul’un devamında da iki ada projemiz var. Toplam 500 bin metrekare inşaat yapacağız orada” açıklamasında bulundu.
Yol çalışmaları ve maliyetini de kendilerinin üstlendiğine işaret eden Çetinsaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cendere’den Kemerburgaz’a giden yol, oradan Hasdal metrosuna çıkan bir yol yapımının maliyeti 500 milyon TL, yani 15 milyon dolar maliyeti var. Biz, gittiğimiz her yerde yolları da kendimizi yapıyoruz, belediyeden istemiyoruz. Vadi İstanbul’da gördüğünüz yollar ve alt yapının geliştirilmesi de tamamen bize ait. Belediyelerimizin tabi ki ekonomik imkânları yeterli değil, o nedenle biz kendimiz yapıyoruz” diye konuştu.
Faiz indirimi 2026’da olabilir
Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Süleyman Çetinsaya, yüksek faiz sarmalına girilmesinin, vatandaşı konut sahipliğinden uzaklaştırdığını söyledi. Çetinsaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, depreme dayanıklı evler üretiyoruz. Vatandaşın tabut binalarda olmasını doğru bulmuyorum. Her şey para değil, sizin ailenizi güvenli bir yerde yaşaması çok önemli, bu olmadan altına, mevduata yatırmayı doğru bulmuyorum. Ben herkesin bir ev sahibi olmasından yanayım. Evin var paran var, o zaman gider bankaya yatırırsın. Faizler de tek haneli rakamlara, yüzde 10’lara düşecek ki vatandaşa ev satın alabilsin, benim tahmini 2026. Faiz indirimi için.”
Ne maaş alıyor ki nasıl kiralasın?
“Ben bir ev sahipliğinin ne olduğunu bildiğim için ömrümüzü bu işe vakfettik” diyen Süleyman Çetinsaya, yüksek kiralara da değindi. Çetinsaya, “Bir mekân çok önemli. Kirada olmak doğru değil, kiralar ortada. Bugün kiralık evler çok yükseldi 40 bin, 50 bin, 100 bin lira ev kiraları. Ben kira rakamlarını duyunca şaşırıyorum, ne maaş alıyor da nasıl kiralayabilir? Mahkemelik olacaksın ya da başka ir yere gitmek zorunda kalacaksın Kiralar bu kadar yüksek olmamalı. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ben bir ev sahibi olmanın ne olduğu çok iyi bilirim.
Biz ihtiyaç sahibine satıyoruz. Evi eskiyse gelip alıyor” diye konuştu. Sürdürülebilirlik konusuna da değinen Çetinsaya, gri suyla su giderlerinin azaltılması için çalıştıklarını, ancak maliyetlerin durmadığına işaret ederek, “Enerji fiyatları katlanamayacak noktaya geldi, doğalgaz, güvenlik fiyatları arttı. Devlet sübvanse ettiği halde arttı doğalgaz. Site yönetimlerinde de denetimsizlik söz konusu, tedbir alınmalı” diye konuştu.
Metrekareler 10 yılda 1-2 binden 60 bine çıktı
Konut maliyetlerinin aşağı çekilmesi için arsa maliyetlerinin düşmesi gerektiğine işaret eden Çetinsaya, “Bizim en önemli maliyetimiz arsa ve yüzde 40- 50’den aşağı değil. O nedenle maliyetler yüksek. Metrekareler bin - 2 bin liraydı, şimdi 10 yılda 60 bin liralara kadar yükseldi. Bizde metrekaresi 60 bin liraya da 140 bin liraya da olan yerler var. Çünkü maliyet arttı. Ülke olarak arazi, imar sorunun çözemedik.
Avrupa ülkelerinde arsa maliyeti yüzde 20’erde, Bizde yüzde 50. Onlar arsa geliştiriyorlar devlet alt yapıyı yapıyor” diye konuştu. Satışlara yönelik bir soru üzerine Çetinsaya, “Biz ihtiyaç sahibi olanlara satıyoruz. Satışlarımızda durgunluk biz yaşamıyoruz, aşamalı konutu yeni görüyorum, eskisi gibi kooperatife girmesin. Bizim aşamalımız, gayrimenkul yatırım ortaklığı” dedi.
840 milyon TL temettü dağıttık
Halka açık şirketlerinin varlığının 1 milyon 30 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Süleyman Çetinsaya, “Halka açık şirketimizde biz temettü dağıttık. İyi durumdayız. Maliye Bakanlığımız da yüzde 50’den az olmaması kaydıyla temettü şartı getirdi. Hazirana kadar dağıtma şartı geldi. Biz, 840 milyon kar beyan ettik, onu da vatandaşa temettü olarak dağıttık, 2023 yılında. Bu yıl daha da artacak. 2025 Mart’tan sonra genel kurulda. Böylece vatandaşlar ev alamıyorsa bile, bizden aldığı hisse senediyle gelir elde edebiliyor. Zaten GYO’nun amacı da bu. Bir daire, bir dükkân belki alamayabilir ama bir hisse senedinin her yıl gelirini alabilir. Bizim düşüncemiz de bu” diye konuştu.