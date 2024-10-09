“Kirada 40-100 bin liraları duyunca şaşırıyorum”

Hamide HANGÜL

Bu yıl toplam 2 bin 600 ko­nuttan oluşan 3 projeyi tes­lim edip, 3 projeyi de teslim ede­cek olan Artaş, önümüzdeki yıl da Pınar Süt ile Eczacıbaşı Se­rum fabrikasının olduğu Cende­re bölgesinde yeni konut projesi­ne başlayacak. 2024’de tamam­lanan toplam 6 konut projesinin yatırım değeri ise 1-1,5 milyar doları buldu. Artaş Holding Yö­netim Kurulu Başkanı Süley­man Çetinsaya, düzenlediği ba­sın toplantısında, bugüne kadar 40 bin konut ürettiklerini, her yıl 4-5 bin arası konut projesi ge­liştirdiklerini açıkladı.

6 projeye 1,5 milyar dolar

Artaş’ın geliştirdiği 6 konut projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Süleyman Çetinsaya, “2 bin 600 konut, 405 ticari bi­rim teslim ediyoruz, bu teslim edilecek projelerin yatırım de­ğeri 1-1,5 milyar dolar. Gelecek yıl başlayacaklarımız da var. Bu kapsamda 2025’de Cendere’de projeye başlayacağız. Eczacıba­şı serum fabrikası vardı, konut ve ofis projesi geliştireceğiz ora­da. Vadi İstanbul’un devamın­da da iki ada projemiz var. Top­lam 500 bin metrekare inşaat yapacağız orada” açıklamasın­da bulundu.

Yol çalışmaları ve maliyetini de kendilerinin üst­lendiğine işaret eden Çetinsaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cen­dere’den Kemerburgaz’a giden yol, oradan Hasdal metrosuna çıkan bir yol yapımının maliye­ti 500 milyon TL, yani 15 mil­yon dolar maliyeti var. Biz, git­tiğimiz her yerde yolları da ken­dimizi yapıyoruz, belediyeden istemiyoruz. Vadi İstanbul’da gördüğünüz yollar ve alt yapının geliştirilmesi de tamamen bi­ze ait. Belediyelerimizin tabi ki ekonomik imkânları yeterli de­ğil, o nedenle biz kendimiz yapı­yoruz” diye konuştu.

Faiz indirimi 2026’da olabilir

Toplantıda gazetecilerin so­rularını da yanıtlayan Süleyman Çetinsaya, yüksek faiz sarmalı­na girilmesinin, vatandaşı ko­nut sahipliğinden uzaklaştırdı­ğını söyledi. Çetinsaya, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “Biz, depreme dayanıklı evler üretiyoruz. Va­tandaşın tabut binalarda olma­sını doğru bulmuyorum. Her şey para değil, sizin ailenizi güven­li bir yerde yaşaması çok önemli, bu olmadan altına, mevduata ya­tırmayı doğru bulmuyorum. Ben herkesin bir ev sahibi olmasın­dan yanayım. Evin var paran var, o zaman gider bankaya yatırırsın. Faizler de tek haneli rakamlara, yüzde 10’lara düşecek ki vatan­daşa ev satın alabilsin, benim tah­mini 2026. Faiz indirimi için.”

Ne maaş alıyor ki nasıl kiralasın?

“Ben bir ev sahipliğinin ne ol­duğunu bildiğim için ömrümü­zü bu işe vakfettik” diyen Sü­leyman Çetinsaya, yüksek kira­lara da değindi. Çetinsaya, “Bir mekân çok önemli. Kirada ol­mak doğru değil, kiralar orta­da. Bugün kiralık evler çok yük­seldi 40 bin, 50 bin, 100 bin lira ev kiraları. Ben kira rakamla­rını duyunca şaşırıyorum, ne maaş alıyor da nasıl kiralaya­bilir? Mahkemelik olacaksın ya da başka ir yere gitmek zorun­da kalacaksın Kiralar bu kadar yüksek olmamalı. Bunu hak et­mediğimizi düşünüyorum. Ben bir ev sahibi olmanın ne olduğu çok iyi bilirim.

Biz ihtiyaç sahi­bine satıyoruz. Evi eskiyse gelip alıyor” diye konuştu. Sürdürü­lebilirlik konusuna da değinen Çetinsaya, gri suyla su giderle­rinin azaltılması için çalıştık­larını, ancak maliyetlerin dur­madığına işaret ederek, “Enerji fiyatları katlanamayacak nok­taya geldi, doğalgaz, güvenlik fiyatları arttı. Devlet sübvanse ettiği halde arttı doğalgaz. Site yönetimlerinde de denetimsiz­lik söz konusu, tedbir alınmalı” diye konuştu.

Metrekareler 10 yılda 1-2 binden 60 bine çıktı

Konut maliyetlerinin aşağı çe­kilmesi için arsa maliyetlerinin düşmesi gerektiğine işaret eden Çetinsaya, “Bizim en önem­li maliyetimiz arsa ve yüzde 40- 50’den aşağı değil. O nedenle maliyetler yüksek. Metrekare­ler bin - 2 bin liraydı, şimdi 10 yılda 60 bin liralara kadar yük­seldi. Bizde metrekaresi 60 bin liraya da 140 bin liraya da olan yerler var. Çünkü maliyet arttı. Ülke olarak arazi, imar sorunun çözemedik.

Avrupa ülkelerin­de arsa maliyeti yüzde 20’erde, Bizde yüzde 50. Onlar arsa geliş­tiriyorlar devlet alt yapıyı yapı­yor” diye konuştu. Satışlara yö­nelik bir soru üzerine Çetinsaya, “Biz ihtiyaç sahibi olanlara sa­tıyoruz. Satışlarımızda durgun­luk biz yaşamıyoruz, aşamalı ko­nutu yeni görüyorum, eskisi gi­bi kooperatife girmesin. Bizim aşamalımız, gayrimenkul yatı­rım ortaklığı” dedi.

840 milyon TL temettü dağıttık

Halka açık şirketlerinin varlığının 1 milyon 30 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Süleyman Çetinsaya, “Halka açık şirketimizde biz temettü dağıttık. İyi durumdayız. Maliye Bakanlığımız da yüzde 50’den az olmaması kaydıyla temettü şartı getirdi. Hazirana kadar dağıtma şartı geldi. Biz, 840 milyon kar beyan ettik, onu da vatandaşa temettü olarak dağıttık, 2023 yılında. Bu yıl daha da artacak. 2025 Mart’tan sonra genel kurulda. Böylece vatandaşlar ev alamıyorsa bile, bizden aldığı hisse senediyle gelir elde edebiliyor. Zaten GYO’nun amacı da bu. Bir daire, bir dükkân belki alamayabilir ama bir hisse senedinin her yıl gelirini alabilir. Bizim düşüncemiz de bu” diye konuştu.